No mejora: María Julia Oliván rompió el silencio y habló de su recuperación

En diálogo con Teleshow, María Julia Oliván brindó un panorama de su estado actual. "Estoy en una recuperación que no es rápida", afirmó, y detalló la posible duración de su internación: "Va a ser mínimo un mes de internación, o aproximadamente tres semanas, pero no menos". Además, reveló la complejidad de sus lesiones: "Tengo comprometida toda la pierna derecha y la mano y después estoy con reposo absoluto sin poder caminar".

La recuperación de Oliván implica frecuentes visitas al quirófano para realizar "limpiezas profundas de piel" con sedación, un procedimiento esencial para la regeneración del tejido afectado. A pesar del difícil momento, la periodista destacó la calidad de la atención recibida. "Estoy muy contenida, me atiende el equipo del hospital, que es centro de atención a quemados. Es increíble la gente que trabaja acá, todos, la verdad: médicos, enfermeros, todo el personal", expresó, valorando el profesionalismo y la contención del equipo médico.

maria julia olivan

El accidente ocurrió el pasado 13 de junio, poco después de que Oliván regresara a Border Periodismo. En un intento por combatir el frío, decidió encender una chimenea moderna que funciona con etanol. Ella misma describió el artefacto: "Es como si fuese una de esas chimeneas, no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero".

Sin embargo, la manipulación imprudente del combustible fue la causa del accidente. "Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo", relató la comunicadora.

Un factor crucial en este desafortunado evento fue la presencia de su amiga Valu Bonadeo, quien actuó rápidamente para asistirla. "Ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa", reconoció Oliván, destacando la importancia de esa reacción inmediata que pudo haber evitado consecuencias aún más graves.