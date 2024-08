Oriana Sabatini enfrentó las críticas por abandonar su carrera: "Era mi sueño más grande"

Paulo y Oriana comenzaron a escribir su historia de amor en el año 2018 y, si bien su romance comenzó a la distancia, luego de varios meses la cantante decidió dejar a un lado carrera musical y artística para vivir en Italia junto a quien más tarde se convertiría en su marido.

oriana dybala Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El tema salió a reflote a partir de que la invitada se mostró en contra del individualismo que generan las redes sociales y lo bueno que es, hoy en día, la posibilidad de formar parte de una comunidad y tener un sentido de pertenencia, por lo que hizo referencia al casamiento de la hija de Catherine Fulop.

Ante esto, la artista aprovechó la oportunidad para responderle a todos los haters que expresan su disgusto por la decisión que tomó hace varios años: “A mí me re pasa que mucha gente bardea usando este tipo de comentarios cómo ‘ay esta que dejó todo para irse con un novio’”, expresó Sabatini.

Acto seguido explicó el motivo por el cual decidió mudarse a otro país por amor: “Mi sueño más grande en la vida es el amor y, por momentos, me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral o el estrellato”.

En este sentido, Oriana expresó que aún hoy no entiende porqué tiene que elegir entre una cosa u otra: “¿Por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me lo explique”, poniendole punto final a un aspecto de su vida para retomar la entrevista.

Como era de esperarse, fragmentos de esta entrevista comenzaron a circular por redes sociales y sus fanáticos salieron a atacar a los haters: “Aparte hablan al pedo porque ella estudia. Lo que pasa es que como no lo muestra, ustedes creen que no pasa, pero hay vida más allá de redes”; “El amor ante todo”; “Toda una reina”; “No hay con qué darle al amor, nunca voy a dejar de creer en el amor”, fueron algunos de los comentarios que circulaban en la red social X.