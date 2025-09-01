Palito Ortega rompió el silencio y habló de la salud de su hijo mayor: cómo está
Martín Ortega fue internado hace cuatro meses por decisión de un juez y ahora el cantante finalmente rompió el silencio sobre su salud.
Palito Ortega ha hablado por primera vez sobre la salud de su hijo mayor, Martín, quien se encuentra internado en una clínica de salud mental por orden de la Justicia. La noticia se conoció hace cuatro meses, y la familia había mantenido un estricto hermetismo al respecto.
El cantante, de 83 años, fue abordado por un cronista mientras almorzaba con su amigo, el conductor Juan Alberto Mateyko. En la entrevista, el cronista le preguntó de manera respetuosa sobre el estado de su hijo.
Ortega reflexionó sobre las dificultades de la vida y el apoyo de su familia. “Yo creo que uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor”, afirmó. Sobre la salud de Martín, agregó: “A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa. Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, ayuda a sus hermanos”.
El artista concluyó su reflexión diciendo que “uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro los momentos difíciles, es la vida y no hay ningún secreto”.
La internación de Martín Ortega
La internación de Martín Ortega ocurrió el martes 29 de abril. El periodista Luis Bremer dio todos los detalles en el programa Desayuno Americano, explicando que la internación fue ordenada por un juez, ya que no se pudo lograr de manera voluntaria.
La ambulancia asistió al Pasaje Galileo en Recoleta, donde Martín fue acompañado por su hermana Julieta. Según información judicial, el Dr. Trujillo, abogado de la familia, solicitó al SAME una "internación obligada".
El periodista Rafael Herrera Milano, un perito psiquiatra, explicó en el programa que, para que un juez ordene una internación involuntaria, se necesitan tres elementos clave: un dictamen profesional que indique un "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros", una explicación de que "no hay otra alternativa eficaz" y la confirmación de que "todas las instancias anteriores que se agotaron para llegar a esta situación".
