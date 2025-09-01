Palito Ortega rompió el silencio y habló de la salud de su hijo mayor: cómo está

La internación de Martín Ortega

La internación de Martín Ortega ocurrió el martes 29 de abril. El periodista Luis Bremer dio todos los detalles en el programa Desayuno Americano, explicando que la internación fue ordenada por un juez, ya que no se pudo lograr de manera voluntaria.

La ambulancia asistió al Pasaje Galileo en Recoleta, donde Martín fue acompañado por su hermana Julieta. Según información judicial, el Dr. Trujillo, abogado de la familia, solicitó al SAME una "internación obligada".

El periodista Rafael Herrera Milano, un perito psiquiatra, explicó en el programa que, para que un juez ordene una internación involuntaria, se necesitan tres elementos clave: un dictamen profesional que indique un "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros", una explicación de que "no hay otra alternativa eficaz" y la confirmación de que "todas las instancias anteriores que se agotaron para llegar a esta situación".