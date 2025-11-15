Palito Ortega suspendió todas sus presentaciones de 2025: el motivo

La confirmación de que Palito Ortega decidió levantar toda su actividad en vivo durante lo que resta de 2025 sacudió al mundo del espectáculo y disparó preocupación entre quienes siguen su carrera desde hace décadas. La ratificación oficial corrió por cuenta de Luis Méndez, su histórico representante. “Es verdad que Ramón suspende los shows hasta que se recupere totalmente del herpes, el cual ya no lo tiene, pero si todavía tiene mucho dolor y como lleva un tiempo prolongado inactivo tiene que recuperarse físicamente. Consideramos que hacia fin de año debería recuperarse y en enero arrancar nuevamente. No es nada grave, pero si es doloroso y además hay que cuidar su condición física”, dijo a Teleshow. La explicación dejó en claro que, aunque no existe riesgo mayor, el malestar persiste y obliga a un descanso más extenso de lo previsto.