Papelón de periodista libertario en Radio Mitre: "Javier, te quiero..."

Javier Milei dialogó este sábado con Radio Mitre y, entre otros temas, se refirió a los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel al respecto de que su salario "no es digno para la función que ocupa". No obstante, un particular momento tuvo lugar en medio de la charla, donde Gabriel Anello, el entrevistador, llenó de elogios al Presidente sin pudor alguno.