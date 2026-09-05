Perdió una pierna tras sufrir un grave accidente durante un reality y ahora reclama 100 millones de dólares

Aunque el joven intentó salir de su recorrido, las hélices terminaron impactando contra ambas piernas. Como consecuencia, sufrió la amputación de la izquierda y heridas de gravedad en la derecha. La extremidad amputada no pudo ser recuperada del agua.

Malliaros también sostuvo que las embarcaciones turísticas solían pasar cerca de la costa y que Floros se encontraba a unos 10 metros de una pequeña boya de buceo y a menos de 100 metros de la orilla. Según su testimonio incluido en los documentos judiciales, el barco optó por alejarse después del impacto y regresó solo cuando los turistas que iban a bordo pidieron al operador que volviera para ayudar.

Uno de los pasajeros de la embarcación logró colocarle un torniquete. De acuerdo con Floros, esa asistencia resultó fundamental para que pudiera sobrevivir hasta recibir atención médica.

Posteriormente fue trasladado a Miami, donde permaneció internado durante 61 días. Durante ese período atravesó varias intervenciones quirúrgicas destinadas tanto a tratar la amputación traumática de la pierna izquierda como a reconstruir la extremidad derecha.

Tras iniciar las acciones legales, Floros decidió contar públicamente cómo el episodio modificó su vida: “Quiero que el mundo conozca la verdad: entré a un reality y terminé con una sola pierna a los 22 años, después de sentir que moría lentamente”.

Además, cuestionó el acompañamiento que recibió después del accidente: “Quiero que la gente sepa que no nos cuidaron, que no he recibido el apoyo adecuado de la productora”.

Por qué Floros reclama más de 100 millones de dólares

La presentación judicial apunta directamente contra las condiciones de seguridad implementadas durante la producción. El joven sostiene que quienes estaban detrás del programa conocían el movimiento habitual de embarcaciones en esa zona y, pese a ello, permitieron que los concursantes ingresaran al agua para pescar.

Según su planteo, conseguir alimentos mediante actividades de supervivencia formaba parte de la dinámica del reality debido a las raciones limitadas que recibían los participantes.

Sin embargo, la demanda afirma que la producción no estableció zonas protegidas o delimitadas, ni dispuso de embarcaciones destinadas a la seguridad, personal especializado, observadores u otras señales suficientes para alertar a quienes navegaban por el lugar.

El abogado de Floros, Jason Margulies, también cuestionó el accionar de las compañías involucradas: “Cuando grandes empresas toman atajos y recortan gastos para maximizar las ganancias, a menudo lo hacen a costa de la seguridad pública, lo cual es absolutamente inaceptable”.

Qué dijeron AcunMedya y SKAI tras el accidente

Después de conocerse el episodio, AcunMedya reconoció públicamente lo sucedido, aunque aclaró que había ocurrido “fuera del proceso competitivo” del programa.

“Desde el primer momento hubo una respuesta inmediata para brindar asistencia y trasladar de forma segura al concursante herido”, señaló la compañía en el comunicado difundido en mayo. También indicó que las autoridades portuarias se encontraban investigando las circunstancias del accidente.

Por su parte, SKAI decidió suspender la emisión de Survivor Greece. La cadena sostuvo que la responsabilidad y el control de la producción estaban en manos de AcunMedya, aunque aseguró que acompañaría la evolución del joven y colaboraría con su tratamiento y rehabilitación.

Ahora, Floros busca una compensación superior a los 100 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos. El reclamo contempla los gastos médicos ya afrontados y aquellos que pueda necesitar en el futuro, además de las consecuencias físicas y emocionales que, según sostiene, le dejó el accidente.