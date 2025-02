Premios Oscar 2025: confirmaron qué actores entregarán los galardones

Por más de que ya se hizo oficial que el cómico Conan O Brien será el encargado de volver a ponerse ante las cámaras con la intención de recuperar la audiencia que se desploma año tras año, también muchos actores subirán al escenario a estar con el micrófono.

Embed - The Academy on Instagram: "They know what it’s like to hear their name called—now they’re passing the honor on. Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph and Emma Stone are returning to the Dolby Theatre stage to present at the 97th Oscars. Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars."