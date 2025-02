Premios Oscar 2025: la Academia confirmó la lista de actores que presentarán la gala

La primera de ellas tiene que ver con que no habrá presentaciones en vivo de las nominadas a "mejor canción original" como el año pasado sucedió con "Im Just Ken" de "Barbie". Y, si bien se especula que sí existirá una presentación de "Wicked" con Ariana Grande y Cynthia Erivo, al parecer son ellas las únicas dos artistas que tendrán un show en el escenario de los Oscar. No obstante, cabe destacar que este no es el único cambio.