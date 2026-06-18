Qué es un canal de streaming y cuál es su diferencia con el periodismo profesional
El auge de los canales de streaming transformó la comunicación. Conocé qué son estas plataformas y sus enormes diferencias con el periodismo profesional.
En la actualidad, el ecosistema digital experimenta una revolución total impulsada por la popularidad de los canales de streaming. Sin embargo, su inmediatez y la falta de filtros generaron un intenso debate sobre los límites de la información, obligando a las audiencias a trazar una línea clara frente a los medios tradicionales.
Qué es exactamente un formato de transmisión digital
Un canal de transmisión en vivo es un espacio virtual donde distintos creadores de contenido emiten video y audio en tiempo real a través de internet. A diferencia de la televisión convencional, la principal característica de estas plataformas es la interacción directa y constante con los espectadores mediante un chat en vivo.
Sus temáticas suelen ser muy variadas y desestructuradas, abarcando desde videojuegos y humor, hasta charlas cotidianas sobre temas de actualidad. El formato busca ante todo generar una comunidad, priorizando la naturalidad, la empatía y el entretenimiento por sobre el rigor y la precisión técnica.
Las enormes diferencias con el periodismo tradicional
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El periodismo profesional, por otro lado, se rige bajo normas éticas, metodologías de investigación estrictas y responsabilidades civiles. Ante la masividad de las nuevas plataformas, es fundamental comprender dónde radican las distancias más notables:
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Chequeo de datos: Mientras un conductor digital puede reaccionar sorpresivamente a un rumor de redes sociales en pleno vivo, un periodista profesional tiene la obligación ineludible de contrastar las fuentes, investigar y confirmar la veracidad del hecho antes de hacerlo público.
Responsabilidad editorial: Los medios de comunicación cuentan con editores, directores y un equipo legal que respaldan institucionalmente cada artículo publicado. En el entorno del entretenimiento en vivo, la responsabilidad suele ser mucho más difusa y estrictamente individual.
El objetivo final: El propósito central de la prensa es buscar la verdad e informar fehacientemente a la ciudadanía. Por el contrario, los nuevos espacios digitales nacieron casi exclusivamente para entretener y lograr la máxima retención de los usuarios durante horas.
El manejo de temas sensibles: Cuando se aborda la salud privada de una persona, una tragedia o un caso policial, la prensa tradicional aplica históricos códigos deontológicos. En formatos de charlas informales, la excesiva relajación puede derivar en graves errores con severas consecuencias sociales.
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