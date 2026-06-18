Qué es un canal de streaming y cuál es su diferencia con el periodismo profesional

El periodismo profesional, por otro lado, se rige bajo normas éticas, metodologías de investigación estrictas y responsabilidades civiles. Ante la masividad de las nuevas plataformas, es fundamental comprender dónde radican las distancias más notables:

Chequeo de datos: Mientras un conductor digital puede reaccionar sorpresivamente a un rumor de redes sociales en pleno vivo, un periodista profesional tiene la obligación ineludible de contrastar las fuentes, investigar y confirmar la veracidad del hecho antes de hacerlo público.

Responsabilidad editorial: Los medios de comunicación cuentan con editores, directores y un equipo legal que respaldan institucionalmente cada artículo publicado. En el entorno del entretenimiento en vivo, la responsabilidad suele ser mucho más difusa y estrictamente individual.

El objetivo final: El propósito central de la prensa es buscar la verdad e informar fehacientemente a la ciudadanía. Por el contrario, los nuevos espacios digitales nacieron casi exclusivamente para entretener y lograr la máxima retención de los usuarios durante horas.