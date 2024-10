Quién es Tania González Ledesma, la azafata señalada como amante de Martín Demichelis

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1844886861333856429&partner=&hide_thread=false "Tania Gonzalez Ledesma. Se metio en muchos quilombos. La odia toda argentina" @AngeldebritoOk en #LAM pic.twitter.com/fkGcbFme08 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 11, 2024

"Vive saliendo con tipos casados y, cuando la dejan, es la que le escribe a las esposas, por eso nadie la quiere en Aerolíneas Argentinas", indicó el conductor de LAM, mientras leía la información que una fuente cercana le hizo llegar a través de WhatsApp.

Seguidamente, agregó: "Cuando la nombraron en LAM borró todo de su Instagram, es una mina conflictiva", sostuvo la fuente. Y sumó: "En Aerolíneas se puso a salir con un comandante que estaba en pareja con una azafata que todos amaban. Cuando el comandante la dejó y se estaba yendo de vacaciones con su pareja, ella le mandó un mensaje a la mujer contándole todo, le decía que él le había pedido casamiento", remarcó.

Otra persona cercana al entorno laboral adicionó: "No es la primera que hace algo así, lo de 'Micho' no sabía, pero particularmente la detesto porque no es buena compañera, es trepadora".

Al momento, Demichelis no ha salido a dar su versión sobre lo que recorre todos los medios y las redes sociales, aunque sí Evangelina se encargó de desmentir una crisis, lo que fue severamente criticado por Yanina Latorre, quien asegura que están al borde del colapso con esta situación.