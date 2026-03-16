Quién se va hoy lunes de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Esta noche se define la cuarta eliminación y todas las miradas están puestas en el pronóstico del tuitero más influyente, cuya "premonición" suele ser acertada.
Tras la salida de Carlota Bigliani el pasado jueves, este lunes se define la segunda de las dos eliminaciones que tiene esta última semana en Gran Hermano Generación Dorada, en otra gala de Telefe llena de emociones, y como ya es costumbre, el tuitero Pabloschi lanzó su pronóstico en las redes sociales.
Cabe señalar que, en esta oportunidad, el reality cambió sus reglas: no hubo nominaciones y toda la casa quedó en placa bajo el voto positivo del público. Esta modalidad, que premia a los jugadores más activos, dejó en la cuerda floja a quienes mantienen un perfil bajo.
Tras una primera etapa de salvación este miércoles, varios jugadores aseguraron su permanencia, dejando expuestos al peligro de ser eliminados a Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino. Por ello, este jueves conoceremos al segundo eliminado de una interesante jugada de Gran Hermano para "testear" a la casa.
Quién se va de Gran Hermano hoy lunes, según Pabloschi
El fenómeno de Pabloschi en X (ex Twitter) no deja de crecer. Sus aciertos en los pronósticos de expulsión lo convirtieron en una voz de referencia para los seguidores del programa. Como ya es costumbre, sus "bocas de urna" marcaron el pulso de la previa este lunes, anticipando quién podría abandonar la casa más famosa.
De acuerdo a lo informado por el tuitero, "nadie está votando a nadie, menos a Nick", lo que deja bastante claro que uno de los más complicados sería este joven mencionado en su mensaje. Luego, escribió: "Nick, Martín, Kennys, con pocos votos", reiterando que Nick podría ser el nuevo eliminado, mientras que sus otros dos compañeros también corren serios riesgos.
Si bien siempre existe el margen de error, hay que destacar que Pabloschi ha sido siempre un referente fidedigno de las votaciones en Gran Hermano. ¿Acertará nuevamente?
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