Quién se va hoy lunes de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

De acuerdo a lo informado por el tuitero, "nadie está votando a nadie, menos a Nick", lo que deja bastante claro que uno de los más complicados sería este joven mencionado en su mensaje. Luego, escribió: "Nick, Martín, Kennys, con pocos votos", reiterando que Nick podría ser el nuevo eliminado, mientras que sus otros dos compañeros también corren serios riesgos.