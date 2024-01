Roger Waters fue echado por BMG tras sus dichos contra Israel

El acuerdo de publicación musical entre BMG y Waters se firmó en 2016, contemplando originalmente el lanzamiento de una versión recién grabada del aclamado álbum de Pink Floyd de 1973, "Dark Side of the Moon". No obstante, el recién nombrado CEO, Thomas Coesfeld,asumió su cargo el 1 de julio de 2023 y decidió cancelar el acuerdo. Como resultado, el álbum fue lanzado al público a través de la empresa británica Cooking Vinyl.