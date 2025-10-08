Se supo: la trampa que hizo Vicky Xipolitakis en la peregrinación a Luján
La mediática fue acusada de no haber completado el recorrido a pie y las redes sociales estallaron con pruebas que la desmintieron.
La tradicional Peregrinación Juvenil a Luján volvió a reunir a miles de fieles que recorrieron los más de 60 kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica de la Virgen de Luján. Como cada año, distintas figuras públicas se sumaron a la caminata de fe, entre ellas Vicky Xipolitakis y su hermana Stefi. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada espiritual terminó en una controversia viral.
La polémica surgió cuando varios usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la “Griega” no habría completado el trayecto completo, pese a mostrarse sonriente en sus historias de Instagram con gorra, mochila y vestida de manera informal. En las imágenes publicadas, se la veía cerca del destino, luciendo impecable y sin signos de cansancio, lo que despertó sospechas.
La cuenta Gossipeame, administrada por Pochi, compartió una foto en la que Xipolitakis aparece caminando junto a un grupo de amigas a pocos metros de la Basílica. Fue entonces cuando un seguidor escribió: “Se bajaron en el arco de Luján, a unas 20 cuadras de la Basílica… todo por un video”. El comentario fue replicado por Pochi, quien acompañó el mensaje con ironía: “Ahhh, con razón la Xipolitakis está de vestido”.
El supuesto engaño generó una ola de memes y críticas en redes sociales, donde muchos usuarios la acusaron de haber armado una “puesta en escena” solo para las cámaras. Otros, en cambio, defendieron a la modelo asegurando que “lo importante era la intención”.
Fiel a su estilo, Vicky no respondió públicamente a la polémica, aunque sus publicaciones posteriores mostraron que prefirió enfocarse en mensajes de fe y agradecimiento. Aun así, la controversia dejó claro que, incluso en un evento religioso, la exposición mediática puede convertir cualquier gesto en noticia.
