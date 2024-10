Sofía Gonet rompió el silencio tras la polémica por el stream de Susana Giménez y reveló que recibió ataques

"Le sacó lo de Yuyito... viste que decían que no iba a hablar", comentó su compañero, Pablo Agustín. "Yo siempre me pongo a pensar... si el Presidente fuese mujer y tuviese novios... la harían verg...", señaló Gonet.

El descargo de Sofía Gonet tras la polémica con Susana Giménez

Después de la repercusión que se generó por su comentario en el programa de streaming, Sofía Gonet usó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido en la transmisión del domingo por la noche.

"Hundí a mi propio programa. Yo sabía que esto me iba a pasar, era cantado. Yo estoy haciendo un streaming, todos los domingos, que es para el programa de Susana Giménez", comenzó diciendo la influencer.

Y, siguió: "Ayer fue mi segundo programa. Fue una situación medio polémica porque justo ayer fue la nota a Javier Milei, el presidente".

"Yo les juro, me fumé la nota de principio a fin, pero cuando terminó dije dos palabras. Hoy me levanté y me levantaron de todos lados. Me están deseando el despido", comentó entre risas La Reini.

"¿Me podrán despedir por esto? Para mí es un poco antidemocrático. Yo no me subo al pony ni en pedo para ir al programa. No tengo camarín, me cambio en el baño, no tengo auto, ni maquilladora, nada. Lo único que pedí fue libertad total de expresión a la hora de reaccionar y de hacer el programa", continuó diciendo.

Lejos de terminar ahí, la influencer siguió con su explicación: "No quería bajada de línea aburrida. La única condición que puse, el resto no me importa nada, pero no me digas que decir y que no, esa es mi única regla".

"Desdramaticemos, cosas que pueden pasar. Así que los espero el domingo que viene con mi reacción genuina y real al programa de Su", cerró Sofía.

sofia gonet descargo