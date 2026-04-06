Solange, Cinzia y Danelik vengaron a Brian Sarmiento con una novela para Andrea del Boca: "Chorra"

"No puedo, ya viene conmigo, ya viene de menor", se defiende Andreína que, por supuesto, viene a ser la figura de Andrea del Boca. Luego, riéndose de la actriz, las tres cantaron: "Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti...", canción que pertenece a Karina La Princesita.

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Por qué llaman "chorra" a Andrea del Boca: la causa "Mamá Corazón"

Este es el origen real del insulto. Se la acusa de haber recibido fondos millonarios del Estado (alrededor de 36 millones de pesos de aquella época, vía el Ministerio de Planificación) para realizar una telenovela que nunca se emitió.

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Aunque fue absuelta por el Tribunal Oral Federal 7 en septiembre de 2025 (porque los jueces consideraron que no hubo perjuicio al Estado), la Fiscalía apeló esa decisión.

En marzo de este año, justo antes de que ella entrara a la casa, la Cámara de Casación Penal empezó a revisar el caso porque piden una condena de 3 años y medio. Para gran parte de la sociedad, que no se haya visto el producto final de ese dinero público es sinónimo de "robo", y de ahí viene el insulto.