Solange, Cinzia y Danelik vengaron a Brian Sarmiento con una novela para Andrea del Boca: "Chorra"
Luego de que el exfutbolista revelara el "juego" que le hizo la actriz en el SUM, parte de su equipo decidió pagarle a Del Boca "con la misma moneda".
Luego de que Cinzia Francischiello atendiera el teléfono dorado, obtuvo la posibilidad de darle una cena romántica a dos de sus compañeros, pudiendo otorgarlo a alguna de las ya formadas parejitas de la casa, o bien, utilizarlo para su estrategia en el juego.
De esta manera, la venezolana escogió a Andrea del Boca y a Brian Sarmiento, esperando un choque feroz que perjudicara a la actriz, pero eso no fue exactamente lo que sucedió. La reconocida estrella de las telenovelas decidió tratar a al exfutbolista como si fuera su coprotagonista en una tira de la tarde.
Durante la cena, le hizo preguntas profundas brindando una clase de manipulación psicológica que dejó a Brian Sarmiento emocionalmente destruido, dado que la actriz comenzó a preguntarle si tenía hijos, tocando un aspecto de la vida íntima del exdeportista que él no quiere revelar.
Enojado por la situación, Brian detuvo el montaje de Andrea y se echó a llorar, para luego acostarse a dormir, mientras Del Boca celebraba los frutos de su plan. Fue una cena incómoda, oscura y muy psicológica, que nada tuvo que ver con una novela de amor y sí mucho con el control mental que Andrea está ejerciendo en la casa.
La reacción de Sol, Cinzia y Danelik
Tras lo sucedido, las tres jóvenes decidieron vengar a Sarmiento montando una "nueva novela", donde "Andreína" es una vil protagonista interpretada por Dane: "No robes maridos ni dinero de la gente. Ladrona, chorra", le grita Solange, dándole un cachetazo de mentira.
"No puedo, ya viene conmigo, ya viene de menor", se defiende Andreína que, por supuesto, viene a ser la figura de Andrea del Boca. Luego, riéndose de la actriz, las tres cantaron: "Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti...", canción que pertenece a Karina La Princesita.
Por qué llaman "chorra" a Andrea del Boca: la causa "Mamá Corazón"
Este es el origen real del insulto. Se la acusa de haber recibido fondos millonarios del Estado (alrededor de 36 millones de pesos de aquella época, vía el Ministerio de Planificación) para realizar una telenovela que nunca se emitió.
Aunque fue absuelta por el Tribunal Oral Federal 7 en septiembre de 2025 (porque los jueces consideraron que no hubo perjuicio al Estado), la Fiscalía apeló esa decisión.
En marzo de este año, justo antes de que ella entrara a la casa, la Cámara de Casación Penal empezó a revisar el caso porque piden una condena de 3 años y medio. Para gran parte de la sociedad, que no se haya visto el producto final de ese dinero público es sinónimo de "robo", y de ahí viene el insulto.
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