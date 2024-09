Soledad Fandiño contó que tiene cáncer de mama: "No es fácil"

“Quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás puede ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mamá no es fácil y mucho menos las palabras que escuchamos de los demás durante este proceso”, dijo la actriz en el video que publicó en Instagram.