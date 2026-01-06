Video: Avengers: Doomsday y el regreso que cambia todo en Marvel
El nuevo adelanto confirma la aparición de Charles Xavier y Magneto y anticipa un cruce histórico entre los X-Men clásicos y los Avengers.
Marvel dio un paso decisivo hacia uno de los momentos más esperados de su historia cinematográfica con la publicación de un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday. El avance no solo ofrece un primer vistazo a Charles Xavier y Magneto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino que también confirma el regreso de figuras emblemáticas de la saga mutante, interpretadas nuevamente por Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden.
La presencia de estos personajes marca, de manera oficial, la integración de los X-Men originales al gran entramado del MCU y anticipa un cruce de escala inédita con los Avengers, los Fantastic Four y otros equipos clave. El impacto del adelanto se apoya, en gran parte, en su carga simbólica.
La secuencia inicial transcurre en la Escuela para Jóvenes Talentos, mostrada en estado de abandono, una imagen que remite de forma directa al origen de los X-Men en el cine y a los conflictos que atravesaron a lo largo de los años. La aparición de la silla de ruedas de Xavier y de piezas de ajedrez flotando refuerza la referencia a la compleja relación entre Charles y Erik, una rivalidad atravesada por el respeto mutuo y por visiones opuestas sobre el destino de los mutantes.
Ese reencuentro, ahora bajo un escenario apocalíptico, sugiere que viejas discusiones volverán a cobrar fuerza en un contexto mucho más amplio.Uno de los momentos más comentados del adelanto tiene como protagonista a James Marsden en el rol de Cyclops. La escena en la que se quita el visor para liberar un poderoso rayo óptico funciona como una declaración de intenciones sobre el lugar que ocupará el personaje en la historia.
Tradicionalmente relegado a un segundo plano en el cine, su gesto apunta a una reivindicación dentro de un relato que promete redistribuir el protagonismo entre figuras clásicas y nuevos héroes del MCU. El tráiler también confirma la participación de otros nombres históricos del universo mutante.
Kelsey Grammer como Beast, Alan Cumming como Nightcrawler, Rebecca Romijn como Mystique y Channing Tatum como Gambit se suman a un elenco que ya reúne a personajes de Avengers, Fantastic Four y Thunderbolts. La magnitud del cruce posiciona a Avengers: Doomsday como el mayor encuentro de superhéroes jamás llevado al cine, tanto por la cantidad de personajes como por el peso simbólico que cada uno arrastra.
Más allá del impacto visual, la inclusión de los X-Men en el MCU tiene una dimensión cultural profunda. Xavier, Magneto y Cyclops representan ideas ligadas a la inclusión, la identidad y la lucha contra la discriminación, valores que trascendieron la pantalla y encontraron eco en distintas generaciones alrededor del mundo. En ese sentido, Marvel parece apostar a una historia que no solo conecte franquicias, sino también épocas y públicos distintos.
Con este adelanto, Avengers: Doomsday se perfila como una película bisagra: un punto de cierre para ciclos iniciados hace más de dos décadas y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa para el cine de superhéroes. El regreso de los X-Men clásicos no es solo un gesto nostálgico, sino una pieza central de una narrativa que busca redefinir el futuro del MCU a gran escala.
