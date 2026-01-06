Video: Avengers: Doomsday y el regreso que cambia todo en Marvel

Kelsey Grammer como Beast, Alan Cumming como Nightcrawler, Rebecca Romijn como Mystique y Channing Tatum como Gambit se suman a un elenco que ya reúne a personajes de Avengers, Fantastic Four y Thunderbolts. La magnitud del cruce posiciona a Avengers: Doomsday como el mayor encuentro de superhéroes jamás llevado al cine, tanto por la cantidad de personajes como por el peso simbólico que cada uno arrastra.

avengers doomsday

Más allá del impacto visual, la inclusión de los X-Men en el MCU tiene una dimensión cultural profunda. Xavier, Magneto y Cyclops representan ideas ligadas a la inclusión, la identidad y la lucha contra la discriminación, valores que trascendieron la pantalla y encontraron eco en distintas generaciones alrededor del mundo. En ese sentido, Marvel parece apostar a una historia que no solo conecte franquicias, sino también épocas y públicos distintos.

Con este adelanto, Avengers: Doomsday se perfila como una película bisagra: un punto de cierre para ciclos iniciados hace más de dos décadas y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa para el cine de superhéroes. El regreso de los X-Men clásicos no es solo un gesto nostálgico, sino una pieza central de una narrativa que busca redefinir el futuro del MCU a gran escala.