Video viral de furia en Mar de Ajó: una moza denunció a los gritos que había ratas y comida vencida

La respuesta del comercio y la vía legal

Tras la repercusión del escrache, la administración del bar emitió un comunicado desmintiendo categóricamente los dichos. "Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", expresaron.

Desde el restaurante aseguraron que trabajan hace más de 10 años "respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad". Finalmente, advirtieron que el caso ya está en manos de sus asesores legales por tratarse de declaraciones "malintencionadas" que buscan dañar una fuente de trabajo.