Video viral de furia en Mar de Ajó: una moza denunció a los gritos que había ratas y comida vencida
Una trabajadora estalló en un bar de Mar de Ajó y acusó a los dueños de explotación y falta de higiene frente a los clientes. El video se hizo viral.
Una noche de tensión se vivió en un restaurante del Partido de la Costa cuando una empleada interrumpió la cena para realizar una grave denuncia pública. El hecho ocurrió en un local de Mar de Ajó, donde la mujer expuso a los gritos ante los comensales la supuesta presencia de plagas y condiciones laborales precarias. El video se hizo viral.
El episodio tuvo lugar en el comercio "El Selfie Bar de la Costa", ubicado en la calle Irigoyen al 200. La secuencia quedó registrada en los teléfonos celulares de los clientes y rápidamente se viralizó en las Redes sociales, mostrando a la trabajadora parada entre las mesas enumerando una lista de irregularidades bromatológicas y salariales.
"Cucarachas, ratas y sueldos de miseria"
"Este lugar es un lugar de explotación", comenzó gritando la moza, visiblemente alterada. Acto seguido, lanzó una advertencia que paralizó a los turistas presentes: "La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas".
La denuncia escaló al detallar prácticas insalubres con las bebidas y los alimentos. Según su testimonio, los encargados obligarían al personal a borrar las fechas de vencimiento de las cervezas con alcohol y a servir comida recalentada o pastas que no son del día. Además, aseguró que en el fondo del local se acumulan bolsas de basura de toda la semana.
En cuanto a la situación laboral, la joven expuso cifras alarmantes sobre la remuneración en el establecimiento. "A las mozas se les paga 15.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo", reclamó indignada, antes de recomendar a los clientes: "Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto".
La respuesta del comercio y la vía legal
Tras la repercusión del escrache, la administración del bar emitió un comunicado desmintiendo categóricamente los dichos. "Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", expresaron.
Desde el restaurante aseguraron que trabajan hace más de 10 años "respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad". Finalmente, advirtieron que el caso ya está en manos de sus asesores legales por tratarse de declaraciones "malintencionadas" que buscan dañar una fuente de trabajo.
