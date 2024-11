Yanina Latorre habló con Wanda Nara y reveló detalles de su relación con L-Gante: ¿hay tregua?

Tal como los mismísimos Wanda y L-Gante señalaron en un vivo de Instagram este sábado, Yanina deslizó que el amor entre ambos "empezó en París 2022" y, aunque la empresaria tuvo varios idas y vueltas con Icardi, lo cierto es que dentro de estos tres años la conductora de Bake Off Famosos estuvo reconciliada con el padre de sus hijas Francesca e Isabella, lo que permite suponer una infidelidad.

Luego, Latorre agregó más datos: "Me dijo, 3 años... Igual no cambié de opinión, me parece todo un papelón. Ahora L-Gante se burla de Icardi, ¿hay necesidad?", manifestó la panelista de LAM en relación a la tensa relación entre el cantante y el delantero del Galatasaray de Turquía.

El mensaje de Wanda Nara que desató el escándalo con Yanina Latorre

Todo comenzó luego de que Latorre se refieriera a la dura lesión de Mauro Icardi -expareja de Wanda- y a lo que, según ella, la más grande de las Nara debería estar haciendo ahora. Al aire de El Observador 107.9, la siempre polémica Yanina sostuvo: "Las barbaridades que está haciendo Wanda Nara... El tipo terminó con ligamentos cruzados, pobre Icardi, está mal. Y Wanda Nara garchand... en Brasil, andá a cuidar al padre de tus hijos, dale una mano, que cuando estuviste que casi te morís en la miseria, te salvó de todo".

Tras estas declaraciones, Wanda Nara disparó contra la mediática, asegurando que iniciará acciones legales: "A la señora que da cátedra de vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario", comenzó diciendo.

Y sumó: "Hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad. Con mentiras o testigos inventados".

