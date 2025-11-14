Bodegón en Buenos Aires: dónde queda el lugar con mucha historia, fútbol y platos riquísimos

Embed - Bodegón La Carpita en Instagram: "Nuestras dos gladiadoras que "comen 2 pican 3"" View this post on Instagram

Dónde queda "La Carpita"

El bodegón está ubicado en Presidente Montt 2458, dentro de la histórica Sociedad de Fomento de Villa Libertad, en el partido de San Martín. A solo dos cuadras de la estación Tropezón del tren San Martín, es uno de esos rincones que no figuran en las guías turísticas pero que el barrio defiende con orgullo.

Cómo llegar a "La Carpita"

Llegar es sencillo: quienes vayan en tren pueden bajar en la estación Tropezón del San Martín y caminar apenas unos minutos. Para quienes se acercan en auto, la zona tiene fácil acceso desde General Paz y desde las principales arterias de San Martín. El bodegón abre de martes a domingos, de 10 a 15 y de 20 a 23.30, con un servicio ágil y una carta que cambia según la temporada.