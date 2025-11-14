Bodegón en Buenos Aires: dónde queda el lugar con mucha historia, fútbol y platos riquísimos
Descubrí lo que es mantener viva la mística futbolera con platos abundantes, pastas caseras y precios amigables en un bodegón bien argentino.
En Buenos Aires, más precisamente en Villa Libertad, a minutos de Capital, funciona un bodegón con espíritu barrial y pasado futbolero que sigue conquistando a todo el que pasa por su puerta. Se trata de La Carpita, un clásico escondido dentro de la Sociedad de Fomento local, nacido en el club donde debutó Juan Román Riquelme.
Las especialidades de "La Carpita"
La Carpita despliega una propuesta bien casera, de esas que apuntan directo al estómago y al corazón. La cocina trabaja con recetas tradicionales y porciones que no escatiman en nada, cada plato llega a la mesa abundante, humeante y con ese perfume a comida de hogar que define a los bodegones históricos.
Las milanesas (gigantes, doradas y servidas con una guarnición que realmente completa el plato) son una de las estrellas del menú. El lomo al champiñón aparece como otra opción clásica, con una salsa espesa y sabrosa que se nota hecha a fuego lento.
Las pastas caseras, elaboradas en el día, mantienen esa textura suave que solo se consigue con masa fresca, mientras que los guisos y los platos del día cambian según la temporada, siempre con un toque bien criollo. Para quienes prefieren la parrilla, hay cortes tradicionales que salen con el punto justo, ideales para compartir.
El pan casero llega tibio a la mesa y la atención es cercana, amable y bien de barrio, lo que termina de redondear una experiencia que recuerda a los almuerzos familiares de domingo: generosa, simple, cálida y auténticamente argentina.
Dónde queda "La Carpita"
El bodegón está ubicado en Presidente Montt 2458, dentro de la histórica Sociedad de Fomento de Villa Libertad, en el partido de San Martín. A solo dos cuadras de la estación Tropezón del tren San Martín, es uno de esos rincones que no figuran en las guías turísticas pero que el barrio defiende con orgullo.
Cómo llegar a "La Carpita"
Llegar es sencillo: quienes vayan en tren pueden bajar en la estación Tropezón del San Martín y caminar apenas unos minutos. Para quienes se acercan en auto, la zona tiene fácil acceso desde General Paz y desde las principales arterias de San Martín. El bodegón abre de martes a domingos, de 10 a 15 y de 20 a 23.30, con un servicio ágil y una carta que cambia según la temporada.
