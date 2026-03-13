Cuánto vale mantener el auto más barato de Argentina: los detalles

En promedio, una póliza completa puede costar entre $80.000 y $150.000 mensuales, aunque el valor varía según el año del vehículo, la zona de circulación, el tipo de combustible y el perfil del conductor.

Nafta, mantenimiento y otros gastos

Además de los gastos fijos, el combustible suele ser uno de los rubros que más impacta en el presupuesto mensual de un auto, ya que depende del uso del vehículo y del precio por litro. También se suman costos de mantenimiento, como service, lavados, cochera o posibles reparaciones.

A esto se agregan gastos periódicos importantes, como el cambio de neumáticos —que puede rondar los $400.000— y el service oficial, que incluye cambio de aceite y filtros y suele realizarse cada 10.000 kilómetros o una vez por año en un auto 0 km.

Cuánto vale mantener uno de los autos más baratos de Argentina

Mantener un Renault Kwid, el auto 0 km más barato de Argentina, implica sumar varios gastos mensuales como patente (unos $75.000), combustible (entre $130.490 y $142.900 por dos tanques), seguro automotor (alrededor de $77.000), cochera ($125.000) y un lavado mensual cercano a $20.000.

Con estos valores, el costo mensual ronda los $440.000, aunque puede variar según el consumo de nafta, el seguro elegido o la jurisdicción donde se pague la patente. En promedio, mantener el auto más barato del mercado demanda cerca de $400.000 por mes.