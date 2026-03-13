Cuánto vale mantener el auto más barato de Argentina: los detalles
Desde hace meses lidera el ranking del auto 0 km más barato del mercado argentino, pero mantenerlo implica costos mensuales que conviene tener en cuenta.
En 2026 se registró una baja en los patentamientos de autos 0 km, en línea con la caída del consumo, por lo que varias automotrices optaron por mantener casi sin cambios los precios, algo que influye en las decisiones de compras de vehículos.
En ese contexto, el Renault Kwid sigue siendo el auto 0 km más barato de Argentina con un valor de $26.050.000, seguido por el JMEV Easy y el Fiat Mobi. Sin embargo, al evaluar compras de autos, también es importante considerar los gastos mensuales como seguro, combustible y patente.
Qué tener en cuenta a la hora de pagar la patente
La patente automotor es un impuesto obligatorio para circular y su valor depende del valor fiscal del vehículo y de la jurisdicción donde esté radicado. En muchas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, se calcula aplicando una alícuota de entre 1% y 4,5%, por lo que un auto de gama media puede pagar más de $1 millón al año.
En 2026, la Provincia de Buenos Aires implementó un sistema de 10 cuotas mensuales, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires continúa el esquema tradicional con descuentos por pago anual. Además, la AGIP ofrece bonificaciones para quienes paguen en término o se adhieran al débito automático.
Cómo se calcula el valor del seguro del auto
El seguro automotor es otro gasto obligatorio para circular. La cobertura mínima es la responsabilidad civil, que cubre daños a terceros, aunque muchos conductores optan por planes más completos con protección frente a robo, incendio o daños propios.
En promedio, una póliza completa puede costar entre $80.000 y $150.000 mensuales, aunque el valor varía según el año del vehículo, la zona de circulación, el tipo de combustible y el perfil del conductor.
Nafta, mantenimiento y otros gastos
Además de los gastos fijos, el combustible suele ser uno de los rubros que más impacta en el presupuesto mensual de un auto, ya que depende del uso del vehículo y del precio por litro. También se suman costos de mantenimiento, como service, lavados, cochera o posibles reparaciones.
A esto se agregan gastos periódicos importantes, como el cambio de neumáticos —que puede rondar los $400.000— y el service oficial, que incluye cambio de aceite y filtros y suele realizarse cada 10.000 kilómetros o una vez por año en un auto 0 km.
Cuánto vale mantener uno de los autos más baratos de Argentina
Mantener un Renault Kwid, el auto 0 km más barato de Argentina, implica sumar varios gastos mensuales como patente (unos $75.000), combustible (entre $130.490 y $142.900 por dos tanques), seguro automotor (alrededor de $77.000), cochera ($125.000) y un lavado mensual cercano a $20.000.
Con estos valores, el costo mensual ronda los $440.000, aunque puede variar según el consumo de nafta, el seguro elegido o la jurisdicción donde se pague la patente. En promedio, mantener el auto más barato del mercado demanda cerca de $400.000 por mes.
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