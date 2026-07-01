Malas noticias para Brasil: un jugador clave se desgarró y no estará ante Noruega

Mientras desde la Selección brasileña mantienen cautela, distintos medios de ese país comenzaron a anticipar un escenario poco alentador. Según publicó Globo Esporte, Paquetá no estará en condiciones de disputar el partido del próximo domingo frente a Noruega en Nueva York. Aunque la información todavía no fue oficializada por la CBF, el reconocido medio sostuvo que el mediocampista será baja para ese compromiso debido a la gravedad de la lesión sufrida ante Japón.

En medio de ese contexto, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de optimismo. En una historia de Instagram escribió: “La fe... ya he vivido de ella antes”, acompañado por un emoji con el dedo índice apuntando hacia el cielo y un corazón. Además, compartió nuevamente una publicación anterior en la que había citado dos versículos bíblicos.

Mientras espera la evolución física del volante, Ancelotti sigue de cerca la recuperación de sus futbolistas, ya que Paquetá se suma a Raphinha y Neymar entre los jugadores con inconvenientes físicos, una situación que obliga al entrenador a evaluar variantes para afrontar un duelo decisivo en la búsqueda del título mundial.