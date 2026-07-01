Malas noticias para Brasil: un jugador clave se desgarró y no estará ante Noruega
El mediocampista sufrió una lesión durante el triunfo frente a Japón y todo indica que no podrá estar disponible para el compromiso de octavos de final.
Brasil consiguió el objetivo de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar de manera agónica a Japón, pero la clasificación dejó una noticia que genera preocupación dentro del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti. Lucas Paquetá terminó el encuentro con molestias físicas y los estudios posteriores confirmaron una lesión muscular que amenaza con dejarlo fuera del próximo compromiso frente a Noruega.
El mediocampista sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, una dolencia que reduce considerablemente sus posibilidades de participar en el cruce correspondiente a los octavos de final. La baja sería especialmente significativa para Brasil, ya que el futbolista había sido titular en todos los partidos disputados hasta el momento y ocupaba un rol importante dentro del funcionamiento del equipo.
Luego de realizarse los estudios médicos, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado oficial para informar la situación del jugador. En el texto, la entidad explicó que Paquetá continuará con “un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la selección nacional brasileña, con el objetivo de su recuperación y reincorporación a las actividades en el menor tiempo posible”.
Sin embargo, el organismo evitó brindar un plazo estimado para su recuperación, lo que incrementó las dudas sobre su disponibilidad para lo que resta del torneo. Antes de la confirmación de la CBF, Flamengo, club al que pertenece actualmente el volante, ya había comunicado el diagnóstico inicial.
La institución brasileña informó que “las pruebas de imagen realizadas hoy confirmaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo“. Al igual que la federación, tampoco ofreció precisiones acerca del tiempo que demandará la rehabilitación, por lo que el futuro del futbolista en la Copa del Mundo continúa envuelto en incertidumbre.
Mientras desde la Selección brasileña mantienen cautela, distintos medios de ese país comenzaron a anticipar un escenario poco alentador. Según publicó Globo Esporte, Paquetá no estará en condiciones de disputar el partido del próximo domingo frente a Noruega en Nueva York. Aunque la información todavía no fue oficializada por la CBF, el reconocido medio sostuvo que el mediocampista será baja para ese compromiso debido a la gravedad de la lesión sufrida ante Japón.
En medio de ese contexto, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de optimismo. En una historia de Instagram escribió: “La fe... ya he vivido de ella antes”, acompañado por un emoji con el dedo índice apuntando hacia el cielo y un corazón. Además, compartió nuevamente una publicación anterior en la que había citado dos versículos bíblicos.
Mientras espera la evolución física del volante, Ancelotti sigue de cerca la recuperación de sus futbolistas, ya que Paquetá se suma a Raphinha y Neymar entre los jugadores con inconvenientes físicos, una situación que obliga al entrenador a evaluar variantes para afrontar un duelo decisivo en la búsqueda del título mundial.
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