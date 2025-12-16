La inteligencia artificial reveló los mejores 50 documentales de Netflix
La Inteligencia Artificial evaluó reseñas y el alcance cultural de cada título para revelar cuáles son los documentales más destacados de la plataforma.
Netflix ofrece un catálogo tan extenso que decidir qué mirar puede ser un verdadero desafío, pero para facilitar la elección, la Inteligencia Artificial analizó toda la plataforma y seleccionó los 50 documentales más destacados de la historia disponibles. Ya podés preparar la lista para las vacaciones.
La IA de Google, Gemini, revisó una enorme variedad de títulos y determinó cuáles combinan mayor relevancia temática, innovación narrativa e impacto cultural. El ranking no se limita a la popularidad: también considera críticas especializadas y opiniones del público, garantizando que cada documental elegido deje una marca.
Entre los títulos elegidos, hay desde investigaciones que invitan a reflexionar hasta retratos íntimos que conmueven, abarcando diversos géneros y estilos. La selección incluye true crime con misterios complejos, documentales sobre la naturaleza, biografías de figuras icónicas que inspiran y producciones que abordan cuestiones sociales y políticas actuales.
Los 50 mejores documentales de Netflix según la IA
De esta manera, la Inteligencia Artificial definió cuáles son los 50 documentales más destacados de Netflix según su análisis:
- 13th
- American Factory
- My Octopus Teacher
- Crip Camp
- Disclosure
- The Social Dilemma
- Becoming
- Miss Americana
- High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America
- Athlete A
- Chasing Coral
- Icarus
- Making a Murderer
- Our Planet
- Planet Earth II (aunque es de BBC, suele estar licenciado en Netflix)
- Fyre: The Greatest Party That Never Happened
- Knock Down the House
- The Death and Life of Marsha P. Johnson
- Abstract: The Art of Design
- Chef's Table
- Wild Wild Country
- Evil Genius
- Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
- The Keepers
- Amanda Knox
- Casting JonBenét
- Jim & Andy: The Great Beyond
- What Happened, Miss Simone?
- Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese
- Quincy
- Homecoming: A Film by Beyoncé
- Gaga: Five Foot Two
- Twenty Feet from Stardom
- Rising Phoenix
- The Last Dance
- Jeffrey Epstein: Filthy Rich
- Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer
- Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal
- Neymar: The Perfect Chaos
- Naomi Osaka
- Sr.
- Descendant
- The Elephant Whisperers
- Pamela, a Love Story
- Stutz
- Vermeer: Beyond Time
- Blackpink: Light Up the Sky
- Money Heist: The Phenomenon
- Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado
- Dolly Parton: Here I Am
