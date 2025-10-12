Los bodegones porteños donde la milanesa con puré es una tradición increíble

bar aleman.png @baraleman

Las especialidades de "El Inmigrante"

Si estás buscando dónde comer en San Telmo, El Inmigrante es una parada obligatoria. Este bodegón se hizo famoso por sus "Super Milangas", enormes milanesas pensadas para compartir entre tres personas, acompañadas con salsa de tomate, mozzarella y huevo frito.

Además, ofrece Parrilla Libre todos los días, ideal para quienes quieren comer mucho sin gastar demasiado. El restaurante abre de 9 a 1 de la madrugada y se encuentra en Humberto 1º 420, en pleno corazón de San Telmo.

Llegar es sencillo: varias líneas de colectivo, como 22, 24, 29, 33, 74, 86 y 130, tienen paradas a pocas cuadras, facilitando el acceso para locales y turistas que buscan disfrutar de la auténtica gastronomía porteña.