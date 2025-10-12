Los bodegones porteños donde la milanesa con puré es una tradición increíble
En Buenos Aires, la gastronomía celebra clásicos como la milanesa con puré, con Bar Alemán y El Inmigrante llevándolo a otro nivel.
La gastronomía de Buenos Aires combina sabores internacionales con propuestas de autor, pero los bodegones tradicionales siguen siendo un emblema. En estos lugares se siente el sabor casero, la abundancia y el espíritu barrial en cada plato. Todas las recomendaciones acá.
Entre ellos, dos se destacan como referencia para quienes buscan la mejor milanesa con puré: lugares donde la tradición y el gusto porteño se disfrutan en cada bocado, conquistando a locales y turistas por igual.
Las especialidades de "Bar Alemán"
Con más de 115 años de historia, el Bar Alemán se ha consolidado como un ícono de Villa Devoto. Conocido popularmente como "El Alemán", este restaurante mantiene la esencia de los clásicos bodegones porteños, con mesas familiares y un ambiente cálido que invita a disfrutar de la buena comida. Su carta combina los platos tradicionales argentinos con especialidades de la cocina germana, ofreciendo una experiencia gastronómica única.
La estrella del menú son las gigantes milanesas con puré cremoso, pero tampoco faltan las delicias típicas alemanas: los knackwurst (salchichas y chorizos), el kassler (costillas de cerdo ahumadas) y una amplia variedad de pastas caseras, como ravioles, capelletis, vermicellis y lasagna a la napolitana.
El restaurante abre de martes a domingo de 12 a 00 horas, permaneciendo cerrado los lunes, y se encuentra en Av. San Martín 5992, Villa Devoto. Para llegar, el tren Urquiza es la opción más conveniente, con paradas en las estaciones El Libertador y Francisco Beiró. Además, varias líneas de colectivo, como 24, 57, 78, 105, 110, 134 y 146, permiten acceder al local fácilmente y disfrutar de esta joya de la gastronomía porteña.
Las especialidades de "El Inmigrante"
Si estás buscando dónde comer en San Telmo, El Inmigrante es una parada obligatoria. Este bodegón se hizo famoso por sus "Super Milangas", enormes milanesas pensadas para compartir entre tres personas, acompañadas con salsa de tomate, mozzarella y huevo frito.
Además, ofrece Parrilla Libre todos los días, ideal para quienes quieren comer mucho sin gastar demasiado. El restaurante abre de 9 a 1 de la madrugada y se encuentra en Humberto 1º 420, en pleno corazón de San Telmo.
Llegar es sencillo: varias líneas de colectivo, como 22, 24, 29, 33, 74, 86 y 130, tienen paradas a pocas cuadras, facilitando el acceso para locales y turistas que buscan disfrutar de la auténtica gastronomía porteña.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario