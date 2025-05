Vacaciones en Brasil 2025: tiene naturaleza, chocolates y es muy hospitalario por su variedad de opciones

Qué se puede hacer en Gramado

Gramado, ubicada en el sur de Brasil, es un destino encantador que combina naturaleza, tranquilidad, diversión y sabores únicos. Este rincón serrano es perfecto para quienes disfrutan de los entornos naturales, ya que ofrece paisajes imponentes con sierras, valles, arroyos de aguas cristalinas y frondosos bosques. Las hortensias, emblema de la ciudad, decoran cada rincón y suman aún más color a la postal.

Lejos del ritmo agitado de otras zonas turísticas brasileñas, Gramado se distingue por la calma de sus calles, su notable limpieza y una arquitectura con fuerte impronta europea, que le valió el apodo de la Suiza de Brasil. Además, cuenta con parques temáticos para toda la familia, como Garden Park, con senderos naturales y una selva oculta, o Snowland, donde la nieve artificial permite jugar todo el año.

La propuesta se completa con una exquisita oferta gastronómica: la ciudad es reconocida como la capital del chocolate artesanal, donde se puede probar lo mejor de la tradición suiza transformada en delicias locales.

Dónde queda Gramado

Gramado se posiciona como uno de los destinos más visitados del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. Esta encantadora ciudad se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Porto Alegre, la capital estatal, y comparte límites con otras localidades turísticas como Caxias do Sul, Três Coroas, Canela, Nova Petrópolis y Santa Maria do Herval. Su ubicación estratégica y su entorno natural la convierten en una parada imperdible para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad serrana sin alejarse demasiado de los centros urbanos.

Cómo llegar a Gramado

La forma más recomendada de llegar a Gramado es partir desde Porto Alegre, la capital del estado de Rio Grande do Sul. El recorrido implica tomar la ruta BR-116 hacia el norte y luego empalmar con la RS-235, conocida como la Ruta Romántica, un tramo escénico que atraviesa paisajes serranos encantadores. El trayecto total es de unos 120 kilómetros y se completa en aproximadamente dos horas en auto, ideal para disfrutar de una escapada desde una gran ciudad hacia uno de los destinos más atractivos del sur de Brasil.