Crece la furia del influencer Ape contra Javier Milei tras el escándalo cripto: "Yo no tengo miedo"

"Presidente Milei, estoy cansado de vos. ¡Dejá de estafar! ¡Dejá de estafar! ¡No más! ¡Está terminado!", continúa gritando en un video que recientemente compartió en la red. Luego, en español, indica: "Presidente Milei, yo no tengo miedo, yo estoy aquí, todos confiamos en vos".

El mensaje que Javier Milei le envió a Ape por privado: "Mandril"

Sin lugar a dudas, la ira que envuelve al joven tiene que ver con un reciente mensaje que le llegó de la cuenta oficial de Instagram del Presidente. Tras asegurar haber quebrado, el primer mandatario se dirigió al joven y le pidió que por favor ya no lo mencione en sus videos.

Allí, el influencer expone a Milei diciendo: "Recibí un mensaje directo del Presidente de Argentina. ¡Está negando todo! ¡¿$LIBRA nunca pasó?! ¡No puedo creerlo! Vas a tratar de silenciarme, ¿no? ¿Mantener mi nombre fuera de esto? Demasiado tarde", advierte Ape.

En tanto, el mensaje del jefe de Estado argentino señalaba: "Dejá de difundir noticias sobre mí en las noticias de Argentina. Nunca estuve involucrado con $LIBRA, y si sigues haciendo afirmaciones falsas, tomaré acciones legales contra ti. Mantén mi nombre fuera de esto, mandril".

Al estallar el escándalo, el estadounidense había señalado que quedó destruido al quedar en bancarrota: "¡Estoy quebrado! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Tuve que vender mi Rolex, tuve que vender todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!", gritaba enfurecido en un video que publicó en sus redes sociales, tras haberlo perdido todo.