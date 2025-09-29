Detienen a uno de los delincuentes más buscados de Brasil mientras tomaba whisky en la playa

Brasil: los delitos que se le imputan a Ederson Xavier de Lima, líder del Comando Vermelho

Boré podría enfrentar penas de hasta 15 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas, extorsión, organización criminal y receptación. Las autoridades brasileñas destacaron que su arresto es clave para reducir la influencia de la banda en las actividades delictivas en distintas regiones del país.

El Comando Vermelho se fundó en 1979 en la prisión de Cândido Mendes, en Ilha Grande, y es una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, con aproximadamente 50.000 integrantes y presencia en una decena de países. La banda participa en tráfico de drogas, lavado de dinero y control de cárceles en Río de Janeiro y otras regiones.

Brasil: detuvieron en San Pablo a un sospechoso por la muerte del argentino Alejandro Ainsworth

La Justicia de Brasil sigue la investigación por la muerte de Alejandro Ainsworth, un argentino de 54 años cuyo cuerpo fue localizado el pasado 11 de septiembre en Río de Janeiro. Tras el hallazgo, se divulgó la novedad de que hay un detenido en conexión con el crimen, que podría asemejarse a la modalidad de las viudas negras locales, que drogan a sus víctimas antes de robarles.

argentino muerto en brasil Alejandro Ainsworth fue hallado muerto en Río de Janeiro.

El detenido en cuestión fue identificado como Vítor dos Santos Oliveira, que sería la última persona que vio con vida a Ainsworth, cerca de las 1.45 de la madrugada del 8 de septiembre, cuando ambos salieron juntos de un boliche de Río de Janeiro.

Según trascendió, Oliveira es oriundo de San Pablo, en el sur de Brasil, y a las 9.45 del lunes 8 de septiembre ya estaba en una estación de servicio haciendo una compra con una de las tarjetas del argentino.

Los investigadores de la División de Homicidios de la Policía de Río de Janeiro determinaron además que Oliveira usó la misma tarjeta de Ainsworth para hacer pagos en un supermercado y otras tiendas, además de para intentar pedir un préstamo millonario sobre sus cuentas.