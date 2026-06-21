Hacia el cierre del pronunciamiento, el Poder Ejecutivo argentino ratificó su intención de profundizar los lazos con las nuevas administraciones regionales alineadas a su pensamiento económico y político.

El texto concluye señalando el compromiso de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno colombiano para promover los valores del libre mercado, el desarrollo económico, la consolidación institucional y el combate al crimen organizado en toda la región.

image El Gobierno argentino felicitó a Abelardo de la Espriella y celebró el "avance de la libertad" en la región

El comunicado completo de la Oficinal del Presidente

"La Oficina del Presidente felicita a Abelardo De la Espriella por su histórico triunfo en la segunda vuelta electoral de las elecciones de la República de Colombia, y al pueblo colombiano por la vocación cívica demostrada en la jornada electoral de este domingo, dando un contundente rechazo a las ideas de extrema izquierda que tanto daño le han hecho a la región.

La mayoría de los colombianos eligieron el día de hoy el camino de la libertad, de una economía de libre mercado, de la mano dura contra el crimen organizado y del combate frontal al narcotráfico y a las guerrillas comunistas que infectan Colombia hace décadas.

Ya no hay vuelta atrás al cambio que la región inició en 2023 de la mano del Presidente Javier G. Milei, con su primer triunfo en Argentina, que desencadenó un avance de la libertad sin precedentes en el continente americano.

El Gobierno argentino ratifica su firme voluntad de renovar y avanzar en la amplia agenda de las ideas de la libertad con todos los nuevos mandatarios de la región. Es compromiso del Presidente Milei trabajar conjuntamente para promover los valores de la libertad, el crecimiento económico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la lucha contra el crimen organizado en toda la región.

Javier G. Milei Presidente de la Nación.".