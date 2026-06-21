El Gobierno argentino felicitó a Abelardo de la Espriella y celebró el "avance de la libertad" en la región
Luego del saludo de Javier Milei, la Oficina del Presidente emitió un comunicado para felicitar formalmente al nuevo mandatario electo de Colombia.
A través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno de la República Argentina felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella tras imponerse en la segunda vuelta electoral de Colombia.
En el documento, la administración de Javier Milei destacó la "vocación cívica" de los ciudadanos colombianos y calificó el resultado como un fuerte rechazo a los modelos políticos de izquierda en el continente.
De acuerdo con el texto oficial, el triunfo del candidato conservador representa una elección explícita por "el camino de la libertad, de una economía de libre mercado, de la mano dura contra el crimen organizado y del combate frontal al narcotráfico y a las guerrillas comunistas".
El mensaje del Gobierno para Abelardo de la Espriella
El comunicado traza un paralelismo entre el resultado electoral de este domingo en Colombia y el mapa político de América Latina, situando el inicio de esta tendencia en los comicios argentinos del año pasado.
"Ya no hay vuelta atrás al cambio que la región inició en 2023 de la mano del Presidente Javier G. Milei, con su primer triunfo en Argentina, que desencadenó un avance de la libertad sin precedentes en el continente americano", afirma el documento firmado por el mandatario nacional.
Hacia el cierre del pronunciamiento, el Poder Ejecutivo argentino ratificó su intención de profundizar los lazos con las nuevas administraciones regionales alineadas a su pensamiento económico y político.
El texto concluye señalando el compromiso de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno colombiano para promover los valores del libre mercado, el desarrollo económico, la consolidación institucional y el combate al crimen organizado en toda la región.
El comunicado completo de la Oficinal del Presidente
"La Oficina del Presidente felicita a Abelardo De la Espriella por su histórico triunfo en la segunda vuelta electoral de las elecciones de la República de Colombia, y al pueblo colombiano por la vocación cívica demostrada en la jornada electoral de este domingo, dando un contundente rechazo a las ideas de extrema izquierda que tanto daño le han hecho a la región.
La mayoría de los colombianos eligieron el día de hoy el camino de la libertad, de una economía de libre mercado, de la mano dura contra el crimen organizado y del combate frontal al narcotráfico y a las guerrillas comunistas que infectan Colombia hace décadas.
Ya no hay vuelta atrás al cambio que la región inició en 2023 de la mano del Presidente Javier G. Milei, con su primer triunfo en Argentina, que desencadenó un avance de la libertad sin precedentes en el continente americano.
El Gobierno argentino ratifica su firme voluntad de renovar y avanzar en la amplia agenda de las ideas de la libertad con todos los nuevos mandatarios de la región. Es compromiso del Presidente Milei trabajar conjuntamente para promover los valores de la libertad, el crecimiento económico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la lucha contra el crimen organizado en toda la región.
Javier G. Milei Presidente de la Nación.".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario