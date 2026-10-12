El papa León XIV le adelantó a un arzobispo argentino cuándo piensa venir de visita al país

El arzobispo aclaró que no le preguntó directamente por la realización del viaje y que tampoco hablaron sobre una posible cancelación, pero la frase final renovó las expectativas sobre la visita del papa a la Argentina.

Javier Milei habló sobre la visita del papa León XIV: qué dijo de la chance de cambiar de fecha

Javier Milei se refirió a la salud del papa León XIV y a la posibilidad de reprogramar su visita a la Argentina, prevista para noviembre. Luego de que se confirmara que el sumo pontífice deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar, el presidente expresó su apoyo y dejó en claro que el Gobierno está dispuesto a adaptar las fechas del viaje si resulta necesario.

"Estamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", afirmó el mandatario en declaraciones radiales.

Javier Milei y Karina, junto al papa León XIV.

La operación de León XIV y la posibilidad de reprogramar la visita

La intervención médica del Papa se conoció a menos de un mes de su llegada prevista al país, que debería concretarse entre el 8 y el 11 de noviembre. Según la información difundida, León XIV será internado para que le extraigan un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

A su vez, también explicó la relevancia que tiene la visita de León XIV para la Argentina, tanto desde el punto de vista religioso como institucional: "Hay dos temas muy importantes cuando usted recibe a un Papa. Está la magnitud religiosa y en el caso argentino, el 75% de la población es católica, por lo que es el líder espiritual del 75% de los argentinos. Es un dato que uno no puede soslayar", señaló.

A continuación, Milei hizo hincapié en el papel internacional del jefe de la Iglesia católica y en la dimensión diplomática que implica recibirlo en el país: "Pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Tiene una magnitud planetaria distinta a otros líderes", agregó.