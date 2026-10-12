El papa León XIV le adelantó a un arzobispo argentino cuándo piensa venir de visita al país
Antes de operarse por un nódulo pulmonar, Jorge Lozano aseguró que encontró al pontífice de buen ánimo y reveló qué le dijo sobre su gira por Latinoamérica.
El papa León XIV recibió en el Vaticano al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, quien aseguró que lo encontró con buen semblante, de cara a la intervención quirúrgica prevista para los próximos días por un nódulo en el pulmón, y contó lo que le dijo sobre su viaje a la Argentina.
"Me dijo que se sentía muy bien y que estaba confiado", relató el arzobispo en declaraciones radiales, al tiempo que destacó que el pontífice tenía buen aspecto y afrontaba la intervención con serenidad, a pocas horas de la operación prevista para este martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma.
"Nos vemos pronto en la Argentina": la señal de León XIV sobre su llegada al país
Pese a que la operación está prevista para este martes 13 de octubre, el papa mantuvo una audiencia de casi media hora con el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, donde dialogaron sobre distintos proyectos de la arquidiócesis, las actividades de la Acción Católica y la realidad argentina.
"Se preocupó por informarse y saber cosas del lugar", expresó el arzobispo al describir la actitud del papa durante la audiencia.
Antes de despedirse, le transmitió el cariño y las oraciones de los argentinos, un gesto que León XIV agradeció con una frase que volvió a alimentar las expectativas sobre su llegada al país: "Nos vemos pronto en la Argentina".
El arzobispo aclaró que no le preguntó directamente por la realización del viaje y que tampoco hablaron sobre una posible cancelación, pero la frase final renovó las expectativas sobre la visita del papa a la Argentina.
Javier Milei habló sobre la visita del papa León XIV: qué dijo de la chance de cambiar de fecha
Javier Milei se refirió a la salud del papa León XIV y a la posibilidad de reprogramar su visita a la Argentina, prevista para noviembre. Luego de que se confirmara que el sumo pontífice deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar, el presidente expresó su apoyo y dejó en claro que el Gobierno está dispuesto a adaptar las fechas del viaje si resulta necesario.
"Estamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", afirmó el mandatario en declaraciones radiales.
La operación de León XIV y la posibilidad de reprogramar la visita
La intervención médica del Papa se conoció a menos de un mes de su llegada prevista al país, que debería concretarse entre el 8 y el 11 de noviembre. Según la información difundida, León XIV será internado para que le extraigan un nódulo detectado en uno de sus pulmones.
A su vez, también explicó la relevancia que tiene la visita de León XIV para la Argentina, tanto desde el punto de vista religioso como institucional: "Hay dos temas muy importantes cuando usted recibe a un Papa. Está la magnitud religiosa y en el caso argentino, el 75% de la población es católica, por lo que es el líder espiritual del 75% de los argentinos. Es un dato que uno no puede soslayar", señaló.
A continuación, Milei hizo hincapié en el papel internacional del jefe de la Iglesia católica y en la dimensión diplomática que implica recibirlo en el país: "Pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Tiene una magnitud planetaria distinta a otros líderes", agregó.
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