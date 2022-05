Una mujer que nació con una rara condición reveló cómo es vivir con dos vaginas

"Mi cuerpo está a punto de hacer volar tu mente, de una manera extraña", comienza el video y explica luego: "Esencialmente, nací con partes extra del cuerpo, nací con dos vaginas, dos úteros y dos cérvix".

Según consignó The Sun Leanne respondió además a algunas de las preguntas más frecuentes que recibe.

Tener dos conjuntos de órganos reproductores también significa que Leanne tiene dos periodos que, "por suerte, suelen venir al mismo tiempo", explicó.

leanne 2.jpg

"Tengo que tener mis dos menstruaciones, eso es una mierda, normalmente vienen al mismo tiempo pero a veces no. También tengo que hacerme dos pruebas de Papanicolaou, lo que es un asco, no es cómodo. Llevo dos tampones, como he dicho, todo lo que hace una mujer, yo lo hago dos veces", siguió.

Leanne también habló con franqueza sobre las dificultades que enfrentaría al intentar quedar embarazada con su condición y explicó que ello implicaría atravesar un embarazo de alto riesgo.

Explicó además que, "técnicamente", podría quedar embarazada de dos hombres diferentes al mismo tiempo, con cada bebé en úteros distintos.

Pero esto sólo puede ocurrir en la misma semana, y no es algo que ella quiera intentar hacer.

Mucha gente le preguntó a Leanne cómo son exactamente sus dos vaginas: "Vale, pero ¿las V están una al lado de la otra? ¿encima de la otra? Estoy confundido en cuanto a cómo se ve". "Tengo mucha curiosidad por saber cómo podría ser eso en serio", agregó otro usuario de TikTok.

Por eso en otro video subido a esa misma red social Leanne mostró un diagrama comparando cómo se ven sus vaginas en comparación con alguien con una sola vagina.

Leanne explicó que por fuera su vagina se parece a cualquier otra, pero explicó que hay dos túneles con un tabique en el medio que los separa.

Cada túnel conduce a un cuello uterino distinto y a úteros diferentes, pero aparte de eso es prácticamente igual.

Leanne aseguró que decidió compartir su historia para concienciar sobre esta rara condición y señaló que tiene muchos videos en los que se profundiza en cómo es la vida con el útero didelfo.