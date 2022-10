Tiktoker se hizo bichectomía y lipopapada: quedó desfigurada

Sin embargo, para la influencer nada terminó como esperaba. En una serie de videos publicados en TikTok, relató la serie de padecimientos sufridos luego de las intervenciones quirúrgicas cuya recuperación, en teoría, debía sobrellevar en forma ambulatoria.

“Saliendo del procedimiento, ya estaba superinflamada. Tuve que regresar a la clínica por el dolor insoportable que tenía. Sentía que el cachete izquierdo me iba a estallar”, narró, señalando que sufría dolor de cabeza, vómitos y hasta se desmayó por el dolor.

Volvió a la clínica donde la hicieron las intervenciones y le explicaron que eran coágulos, que no había infección, pero debían drenarlos. “Me drenaron dos veces y las dos veces le pedí al doctor que, antes de hacerme el procedimiento, me inyectara un analgésico aparte de la anestesia. De verdad, no era suficiente; al terminar, salía con un dolor extremo. Literal, pensaba que en cualquier momento mi cachete estallaría”, aseguró en un video.

Antes de drenarle la mejilla por tercera vez, contó que sintió cómo los coágulos se reventaron. "Fue una sensación un tanto desagradable”, explicó, agregando que “me sentía cansada, frustrada, desesperada y deprimida. El miedo a quedar deforme no me dejaba dormir”.

“Los hematomas comenzaron a desaparecer; lo que más tardó fue mi derrame en el ojo y mi articulación mandibular. Fue una experiencia que no le deseo a nadie y espero que les sirva de ejemplo”, aconsejó Diana.