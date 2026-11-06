Primer mensaje de papa León XIV en Sudamérica: "Los recursos desiguales repercuten en la vida de las personas"

Ante este diagnóstico, exhortó al Estado uruguayo y a sus dirigentes a garantizar que los frutos generados por la inversión y la iniciativa económica del país se traduzcan verdaderamente en "bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos".

El futuro del trabajo frente a la inteligencia artificial

El Sumo Pontífice también reflexionó sobre el rol del trabajo como base para el desarrollo humano, recordando la encíclica Laborem exercens de San Juan Pablo II. En medio de los grandes avances tecnológicos actuales, pidió proteger la dignidad de los trabajadores.

"El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo", sentenció el Papa.

El cuidado de la vida, la salud mental y la solidaridad

A través del análisis de los frisos del monumento a Artigas, el papa León XIV abordó diversas etapas de la vida humana. Resaltó el deber de proteger la "vida que comienza", afirmando que el cuidado de los niños y su educación deben ser prioridad para asegurar su correcta incorporación a la vida laboral y social.

Asimismo, dedicó un sentido mensaje a los ancianos y a quienes padecen enfermedades o exclusión. Recordando sus propios problemas de salud recientes, el Papa llamó a no medir el valor de una persona por lo que produce o por su autonomía, pidiendo mayor apoyo colectivo frente a flagelos como la soledad, la pérdida de esperanza y el suicidio. "Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos", concluyó.