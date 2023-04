Viral: una mujer es madre de 11 hijos y confesó que quiere tener 30

En este contexto, sus seguidores de TikTok se mostraron interesados en saber cómo conoce a los padres de sus hijos, ya que procreó con 8 hombres diferentes, ella respondió bromeando: “normalmente publico un anuncio en Marketplace o pongo un anuncio ahí. Nada extremo”.

Al ser consultada por qué quiere tener tantos hijos, Phi explicó: "si tenés uno y restas uno, te queda cero, pero si tenéis ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco. Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”.

En cuestión de días, este video tuvo más de 3 millones de visitas y todo tipo comentarios, la mayoría la tildan de irresponsable y otros la acusan de tener hijos para "obtener subsidios del gobierno".

Sin embargo, no todos fueron críticas, muchos usuarios defendieron la decisión de la mujer: “honestamente, lo único que importa es si todos los niños están felices y bien cuidados"; “diría que pareces darles a todos una gran educación, así que bien hecho mamá”, o “mientras seas feliz. Sus hijos están bien atendidos y saludables, no importa”, han sido alguno de los comentarios que recibió.

