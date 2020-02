En 2017, Vidal les advirtió a los bonistas que si el país entraba en crisis no les iba a pagar

La provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, le había avisado a los acreedores que, de complicarse la situación económica nacional, no iba a poder pagar su deuda. Al igual que el actual gobernador, Axel Kicillof, la ex funcionaria notificó que la economía del ex presidente Mauricio Macri podía complicar el calendario de pagos.