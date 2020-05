Desde este martes cierran 11 estaciones de tren en la Ciudad para intentar frenar los contagios

Trenes Argentinos, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, señaló que los trenes de la línea Mitre no se detendrán en las estaciones 3 de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón, Lisandro de la Torre y Rivadavia; la línea Roca no tendrá abierta la estación Hipólito Yrigoyen; en tanto que los servicios del Sarmiento no pararán en Floresta y Villa Luro y en la línea Belgrano Sur no estará habilitada la estación Presidente Illia.

Los usuarios de estos servicios podrán apelar a medios alternativos de transporte o bien, en el caso de la línea Mitre además de la estación cabecera de Retiro, podrán tomar el tren en las estaciones General Urquiza, Belgrano R, Ministro Carranza -para los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre- y Belgrano C o Núñez -para el ramal Tigre-.

En la línea Roca, la alternativa será trasladarse a Plaza Constitución a tomar el servicio, en tanto que en la línea Belgrano Sur podrán hacerlo en las estaciones Soldati o Lugano.

Mientras que en el Sarmiento, los servicios tendrán a Once, Caballito, Flores y Liniers como alternativa a Floresta y Villa Luro.

Desde Trenes Argentinos indicaron que se reforzaron las medidas de control para que el viaje de las personas que realizan tareas exceptuadas cumpla con todos los requisitos de salubridad indispensable y se incrementó el proceso de limpieza y desinfección de los espacios comunes, las zonas de contacto de las formaciones y los molinetes y terminales SUBE.

Además, a la llegada de cada uno de los trenes a las cabeceras, se efectúa una limpieza integral de los pasamanos, pisos y zonas de contacto de todas las formaciones con amonio cuaternario, un sanitizante con efecto residual que elimina virus, bacterias y hongos.

Asimismo, se informó que proseguirá la colocación de señalética que funciona como separadores de distancia en las zonas de molinetes, andenes, boleterías y locales comerciales habilitados de las estaciones de las cinco líneas metropolitanas.