Paulo Londra arrasó en Lollapalooza: cantó con María Becerra e hizo vibrar a 100 mil personas

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Más adelante en el repertorio, Londra volvió a invitarla al escenario para regalarle al público una versión especial a dúo de "Cuando te besé", uno de los temas más icónicos de su carrera, generando una ovación ensordecedora. Para el cierre de la noche, el cordobés recreó el espíritu de sus inicios e invitó a 20 fans a subir al escenario para bailar "So Fresh" junto a él.

Lo que se viene: la conquista de Estados Unidos

Tras su exitoso paso por Buenos Aires, el artista continuará su apretada agenda internacional. En el mes de mayo, Paulo Londra marcará un nuevo hito en su trayectoria al debutar oficialmente en los Estados Unidos.

La gira norteamericana ya es un éxito rotundo: cuenta con entradas agotadas para sus shows propios en Los Ángeles y Nueva York, y quedan los últimos tickets para su presentación en Miami. Además, formará parte del lineup de prestigiosos festivales estadounidenses como "Sueños" en Chicago y "BottleRock" en Napa Valley.