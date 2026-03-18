Alarma en el Congreso por un diputado del PRO que se hizo entregar un rifle de aire comprimido en su despacho
Javier Sánchez Wrba, del bloque del PRO, aprovechó el tiempo libre y la inspiración para adquirir un arma vía web. El "delivery" dejó a todos en llamas.
Este miércoles al mediodía se vivieron momentos de tensión adentro y afuera del Congreso de la Nación: en la calle, con la marcha de los jubilados; en los pasillos, con el "delivery" de un rifle de aire comprimido que un legislador del PRO se compró por internet y le llegó al edificio parlamentario.
"Se armó lío en Diputados porque un diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba, compró por Mercado Libre un rifle de aire comprimido y, segun su versión, "por error" se lo enviaron a la Cámara. No pasó el escáner", comentó la periodista Carolina Ramos en X.
El paquete de Sánchez Wrba no pudo avanzar por el canal oficial y quedó atascado en la entrada del edificio anexo de la Cámara baja, se supo luego, para disgusto de testigos y de quienes intentaban ingresar al anexo.
El personal de seguridad advirtió el contenido del paquete y activó el protocolo, tras lo cual se contactó rápidamente con el diputado para aclarar lo sucedido.
Tras el papelón, el legislador del PRO le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para explicar lo que describió como un "malentendido", que fue la llegada de un arma a la entrada del Congreso.
"Por medio de la presente, me comunico con Ud. para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire comprimido (sic) de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio", reconoció Sánchez Wrba.
"Con el fin de que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo", agregó el legislador de manera puntillosa, so pena de quedar tildado como un hombre de armas tomar y no de la política y el consenso.
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