Alarma en el Congreso por un diputado del PRO que se hizo entregar un rifle de aire comprimido en su despacho

"Por medio de la presente, me comunico con Ud. para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire comprimido (sic) de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio", reconoció Sánchez Wrba.

"Con el fin de que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo", agregó el legislador de manera puntillosa, so pena de quedar tildado como un hombre de armas tomar y no de la política y el consenso.