Amalia Granata: "Sánquenle las redes, es border que Milei señale gente por Twitter"

Al ser consultada por la amenaza del Presidente a los gobernadores, que ponen objeciones al proyecto de ley "Bases", Granata señaló: "No son la formas, es más de lo mismo. Milei hizo una campaña diciendo que venía a combatir el 'más de los mismo'".

"A mi me sorprendió la designación de (Luis) Caputo como ministro porque es lo que Milei llamó en la campaña 'si elegimos a los mismos de siempre, vamos a seguir fracasando'. Caputo fracasó en la economía del gobierno de Macri y hoy nos viene a decir que nos va a salvar no sé de qué", sostuvo.

Y continuó: "Milei y Caputo tienen que pensar que en el discurso ese de que 'si no me votas, le saco los recursos a las provincias', en el medio está la gente. Esta no es una pelea personal contra los gobernadores que no me votan la Ley Ómnibus, acá hay gente de por medio, que sufre, la pasa mal, está a la expectativa, que no llega a fin de mes".

"Deberían rever la forma de comunicación que hoy tiene el Gobierno que no está siendo fluida con los legisladores. Eso es parte de la cintura política que hoy no están teniendo", remarcó.

Por último, la diputada santafecina comentó: "Ya está el tema de la casta, eso fue para la campaña. Después metiste a la casta dentro de tu gobierno porque la mayoría de sus ministros son casta pura. Entonces, terminemos con el tema de la casta y sentate a dialogar y negociar con los gobernadores, intendentes y legisladores que representan a todo el electorado".

"Milei tiene que representar a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Me parece que sería sano que le saquen las redes, que se acuerde de la palabra libertad que tanto la nombró en campaña y empiece a escuchar a los que no piensan como él. Y que empiece a llegar a acuerdos porque en el medio está la gente y la gente no va a aguantar esta motosierra violenta que se está por venir". cerró.

