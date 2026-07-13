Un veterano de Malvinas explicó por qué el duelo ante Inglaterra tiene un significado especial

Consultado específicamente sobre el partido que disputarán Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, González reconoció que comparte la idea expresada por Lionel Scaloni respecto de que se trata de un encuentro deportivo, aunque admitió que para muchos veteranos resulta imposible desvincularlo de la historia compartida entre ambos países.

"Como dijo Scaloni, es un partido de fútbol, pero no podemos separarlo de nuestra historia", señaló. En esa misma respuesta dejó en claro el fuerte componente emocional con el que vivirá el encuentro y expresó su deseo de que la Selección consiga la clasificación.

"Nosotros queremos ganarles en lo que sea y si es con un gol con la mano da igual. Es difícil porque ahora el VAR no te lo permite. Pero sería hermoso poder ganarles", afirmó con una mezcla de humor y emoción, en alusión al histórico tanto convertido por Diego Maradona en el Mundial de México 1986.

El veterano también elogió el presente futbolístico del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y destacó el espíritu competitivo que caracteriza al plantel argentino. "Yo creo que lo vamos a lograr porque se ha formado un equipo. Atléticamente quizás no estamos en el nivel de los equipos europeos, pero el corazón es más grande. Los muchachos no se entregan nunca, se ve que están muy bien formados. Tenemos que ganarles", aseguró.

El 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaron en las Malvinas

Finalmente, González reflexionó sobre la manera en que el conflicto es percibido en ambos países y lamentó que, según su visión, gran parte de la población británica desconozca lo ocurrido en las Islas Malvinas. "En Inglaterra hay gente que ni conoce las Malvinas", comentó.

Al cerrar la entrevista dejó una confesión personal que refleja la huella que la guerra continúa dejando en muchos de sus protagonistas. "La bandera de Inglaterra me repele por el recuerdo de aquella época. Es un recuerdo que quedó grabado", concluyó.