Un veterano de Malvinas explicó por qué el duelo ante Inglaterra tiene un significado especial
En la antesala de una nueva semifinal mundialista, Gerardo González compartió su visión sobre un enfrentamiento que, para muchos héroes, trasciende lo deportivo.
La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra volvió a despertar emociones que exceden ampliamente el ámbito futbolístico. Para miles de argentinos, y especialmente para quienes participaron de la Guerra de Malvinas, cada enfrentamiento entre ambos países revive recuerdos profundamente ligados a uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional.
En ese contexto, el veterano Gerardo González, brindó un emotivo testimonio en una entrevista con C5N, donde explicó por qué este tipo de partidos poseen una carga simbólica especial para quienes vivieron el conflicto de 1982 desde las Fuerzas Armadas. Integró la clase 1973 y prestó servicio en la Sexta Brigada Aérea como integrante de la Policía Militar, con asiento en Tandil. Durante la guerra participó en tareas logísticas destinadas a colaborar con las operaciones militares que se desarrollaban en el Atlántico Sur.
Al recordar aquellos meses, explicó cuál fue la función que desempeñó junto a otros soldados que permanecieron en el continente. "Nosotros estuvimos bajo bandera durante el conflicto de Malvinas. Ayudamos desde la parte terrestre colaborando en la carga de aviones y toda la logística para ayudar a nuestros compañeros", relató.
A más de cuatro décadas del conflicto, el excombatiente aseguró que la causa Malvinas continúa ocupando un lugar central en su vida y que el recuerdo de aquellos acontecimientos permanece intacto. "Para nosotros el tema Malvinas es un sentimiento muy grande. Se lleva en la sangre. Vivimos el problema de adentro. Es muy difícil perdonar a Inglaterra. ¿Quién no tuvo un compañero, amigo o familiar que quedó en Malvinas para siempre?", expresó.
El recuerdo de un excombatiente de Malvinas encendió la previa entre Argentina e Inglaterra
Durante la entrevista también hizo hincapié en la necesidad de transmitir la historia a las nuevas generaciones y de evitar que el conflicto pierda presencia en la memoria colectiva del país. "Es una causa que no tenemos que olvidar. No podemos permitir que se desmalvinice a la Argentina. Siempre tenemos que estar inculcando en los colegios y en todos lados el tema Malvinas, explicarlo bien cómo fue", sostuvo. Luego reafirmó una de las consignas históricas vinculadas con el reclamo argentino sobre las islas. "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", manifestó.
Consultado específicamente sobre el partido que disputarán Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, González reconoció que comparte la idea expresada por Lionel Scaloni respecto de que se trata de un encuentro deportivo, aunque admitió que para muchos veteranos resulta imposible desvincularlo de la historia compartida entre ambos países.
"Como dijo Scaloni, es un partido de fútbol, pero no podemos separarlo de nuestra historia", señaló. En esa misma respuesta dejó en claro el fuerte componente emocional con el que vivirá el encuentro y expresó su deseo de que la Selección consiga la clasificación.
"Nosotros queremos ganarles en lo que sea y si es con un gol con la mano da igual. Es difícil porque ahora el VAR no te lo permite. Pero sería hermoso poder ganarles", afirmó con una mezcla de humor y emoción, en alusión al histórico tanto convertido por Diego Maradona en el Mundial de México 1986.
El veterano también elogió el presente futbolístico del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y destacó el espíritu competitivo que caracteriza al plantel argentino. "Yo creo que lo vamos a lograr porque se ha formado un equipo. Atléticamente quizás no estamos en el nivel de los equipos europeos, pero el corazón es más grande. Los muchachos no se entregan nunca, se ve que están muy bien formados. Tenemos que ganarles", aseguró.
Finalmente, González reflexionó sobre la manera en que el conflicto es percibido en ambos países y lamentó que, según su visión, gran parte de la población británica desconozca lo ocurrido en las Islas Malvinas. "En Inglaterra hay gente que ni conoce las Malvinas", comentó.
Al cerrar la entrevista dejó una confesión personal que refleja la huella que la guerra continúa dejando en muchos de sus protagonistas. "La bandera de Inglaterra me repele por el recuerdo de aquella época. Es un recuerdo que quedó grabado", concluyó.
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