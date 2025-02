Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el delivery asesinado en Moreno: "Marketing con el dolor"

El gobernador bonaerense también le pidió a Milei que, si quiere abordar la problemática de la seguridad, lo haga "con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos", y lo invitó a reunirse en su despacho o a convocarlo a la Casa Rosada. "Por una vez, actúe como presidente de todos los argentinos; no todo vale por un voto. La motosierra no lleva paz a los hogares", expresó. Finalmente, cerró su mensaje con una fuerte acusación: "En lo personal, me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense, de un ciudadano argentino".

El enfrentamiento entre ambos mandatarios se desató luego de que Milei publicara en sus redes sociales un mensaje titulado "Un héroe se fue al cielo", en el que confirmó la creación de la condecoración para honrar a Aguilar. "Lucas hizo el sacrificio máximo por un desconocido, entregó su vida para defenderlo", escribió el presidente. En ese mismo posteo, Milei cuestionó la gestión de Kicillof en materia de seguridad: "Los bonaerenses están sufriendo una catastrófica ola de inseguridad por la desidia y la inoperancia del gobernador".