El Gobierno nacional en alerta por las denuncias penales por los créditos del Banco Nación

Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete por los créditos hipotecarios del Banco Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación. Le otorgaron casi 420 millones de pesos. La salida fue presentada como una renuncia, pero surgió por pedido directo de la ministra, en un intento por descomprimir una polémica que ya salpica al gobierno de Javier Milei.

Este no es el único funcionario de La Libertad Avanza (LLA) implicado en el escándalo. La nomina es mucho mayor, ya se conoció que los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero también habrían adquirido prestamos. Además, la diputada nacional Lorena Villaverde, está señalada por haber obtenido un crédito del Banco Nación por 225 millones de pesos en enero de 2025 en condiciones no claras.

El exjefe de Gabinete de Sandra Pettovello se defendió de las acusaciones por los créditos del Banco Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación. Le otorgaron casi 420 millones de pesos. La salida fue presentada como una renuncia, pero surgió por pedido directo de la ministra, en un intento por descomprimir una polémica que ya salpica al gobierno de Javier Milei.

Leandro Massaccesi, rompió el silencio y dio su versión de los hechos que lo vinculan a un préstamo hipotecario por casi $420 millones en el Banco Nación: "Accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos". El exfuncionario de Capital Humano se refirió a su desplazamiento de su cargo y se desligó de las acusaciones hacia su persona. "No vine a la política a servirme de ella", expresó.