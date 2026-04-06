El Gobierno nacional en alerta por las denuncias penales por los créditos del Banco Nación
Las presentaciones quedaron radicadas en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. Desde el Ejecutivo prepara su defensa y niega haber otorgado beneficios especiales.
El Gobierno nacional comenzó a delinear su estrategia judicial tras la presentación de dos denuncias penales por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA).
Desde el Ejecutivo sostienen que los préstamos se otorgaron dentro del marco legal y niegan que haya existido trato preferencial. Por su parte, desde el Banco Nación aseguran que todas las operaciones siguieron los mismos criterios que rigen para cualquier cliente y remarcaron que los créditos cuentan con respaldo hipotecario y codeudores, en un intento por desactivar las sospechas de beneficios políticos.
La primera denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo del juzgado de Rafecas y apunta principalmente contra el expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. Allí se investigan posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La segunda presentación, en manos de Capuchetti, fue promovida por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade junto al socialista Esteban Paulón. El planteo amplía el foco e incluye, además de Tillard, a varios beneficiarios de los créditos: Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El objetivo es determinar si hubo condiciones especiales, conflicto de intereses o algún tipo de privilegio en la asignación.
Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete por los créditos hipotecarios del Banco Nación
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación. Le otorgaron casi 420 millones de pesos. La salida fue presentada como una renuncia, pero surgió por pedido directo de la ministra, en un intento por descomprimir una polémica que ya salpica al gobierno de Javier Milei.
Este no es el único funcionario de La Libertad Avanza (LLA) implicado en el escándalo. La nomina es mucho mayor, ya se conoció que los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero también habrían adquirido prestamos. Además, la diputada nacional Lorena Villaverde, está señalada por haber obtenido un crédito del Banco Nación por 225 millones de pesos en enero de 2025 en condiciones no claras.
El exjefe de Gabinete de Sandra Pettovello se defendió de las acusaciones por los créditos del Banco Nación
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación. Le otorgaron casi 420 millones de pesos. La salida fue presentada como una renuncia, pero surgió por pedido directo de la ministra, en un intento por descomprimir una polémica que ya salpica al gobierno de Javier Milei.
Leandro Massaccesi, rompió el silencio y dio su versión de los hechos que lo vinculan a un préstamo hipotecario por casi $420 millones en el Banco Nación: "Accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos". El exfuncionario de Capital Humano se refirió a su desplazamiento de su cargo y se desligó de las acusaciones hacia su persona. "No vine a la política a servirme de ella", expresó.
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