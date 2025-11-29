En medio de la tensión con Chiqui Tapia, el Gobierno retrasa el impulso a las SAD: "No es prioridad"

Si bien Bullrich también aseguraba recientemente que “hay irregularidades en la AFA” y que iba a estudiar su transparencia desde el Senado, no está en los planes inmediatos impulsar una resolución en ese sentido o la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo que provocaría un escándalo de alcances impredecibles, como la desafiliación de la Asociación de la FIFA.

Así las cosas, Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial para evitar cruzarse con Tapia o Gianni Infantino, al tiempo que decidió demorar el impulso a las SAD hasta luego del Mundial, en el segundo semestre del año próximo o en el primero de 2027.