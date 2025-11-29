En medio de la tensión con Chiqui Tapia, el Gobierno retrasa el impulso a las SAD: "No es prioridad"
Para evitar una confrontación con la Selección Argentina, la gestión libertaria pospone el tratamiento de las sociedades anónimas deportivas.
El Gobierno Nacional descarta incluir el proyecto de ley que impulsa las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en las sesiones extraordinarias de diciembre, centralizando las negociaciones con gobernadores y aliados en aprobar el Presupuesto 2026 y evitando así profundizar en el corto plazo las diferencias que mantiene con Claudio “Chiqui” Tapia.
“Es algo que tenemos en carpeta, pero que no es prioridad”, expresaron desde Casa Rosada a TN, si bien desde hace un tiempo tienen en carpeta el plan y, en ese marco, en las últimas semanas desde el Ejecutivo polarizaron con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobre todo tras la entrega del título de “campeón anual” a Rosario Central.
Cuando Juan Sebastián Verón ordenó a los jugadores de Estudiantes de La Plata realizar el “pasillo de espaldas” a los rosarinos y por ello fue sancionado por la entidad rectora del fútbol, el mismísimo Javier Milei tomó partido por el presidente del club plantense.
Incluso Patricia Bullrich comparaba a Tapia con un “gerente de la pobreza” y a los clubes con “piqueteros”. “Los jefes de la AFA son los gerentes de la pobreza y los clubes son los piqueteros que tienen que pedir un subsidio para poder sobrevivir”, expresaba la todavía ministra de Seguridad en declaraciones radiales.
Sin embargo, lo último que pretende Milei es confrontar con la FIFA, donde ‘Chiqui’ acaba de ser ratificado como miembro del consejo directivo, y mucho menos con los jugadores de la Selección Argentina, Lionel Messi entre ellos, en la previa del Mundial 2026.
Si bien Bullrich también aseguraba recientemente que “hay irregularidades en la AFA” y que iba a estudiar su transparencia desde el Senado, no está en los planes inmediatos impulsar una resolución en ese sentido o la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo que provocaría un escándalo de alcances impredecibles, como la desafiliación de la Asociación de la FIFA.
Así las cosas, Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial para evitar cruzarse con Tapia o Gianni Infantino, al tiempo que decidió demorar el impulso a las SAD hasta luego del Mundial, en el segundo semestre del año próximo o en el primero de 2027.
