Fallo YPF: el mensaje completo de Javier Milei en la cadena nacional
El mandatario busca adjudicarse el fallo favorable por la expropiación de la petrolera de bandera.
El presidente Javier Milei encabezó este viernes una nueva cadena nacional, cuyo motivo central fue el anuncio de un fallo judicial de alto impacto para las finanzas del país: la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la expropiación de YPF.
Se trató de un mensaje grabado que salió en vivo este viernes desde las 19 horas y que se extendió por menos de 10 minutos. Originalmente estaba agendado a las 20, pero se adelantó con el objetivo de no interferir con la transmisión del partido de la Selección Argentina.
El libertario busca adjudicarse el fallo que no hizo otra cosa que darle la razón al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo que fue una medida soberana durante su gestión como ministro de Economía.
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