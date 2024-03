Javier Milei admitió que los salarios "son miserables"

“En la convertibilidad el salario promedio en Argentina era de 1.800 dólares que, a moneda de hoy, sería de 3 mil dólares. Sin embargo, hoy son de 600 dólares”, explicó.

Y sostuvo que “esta estrategia populista de distorsionar los precios, exacerbar el consumo, castigar al ahorro y la inversión ha generado que los salarios hayan perdido un 80% respecto a lo que teníamos en la convertibilidad en moneda constante”.

“Tenemos un país que se ha empobrecido. Argentina no expande su PBI desde el 2011, eso quiere decir que en términos per cápita estamos 15% abajo. Frente a semejante catástrofe, esta es la realidad”, agregó.

“Creer que los últimos 20 años se pueden corregir de la noche a la mañana es una utopía”, planteó Milei en una entrevista con Crónica TV . “Si Argentina hace las cosas como corresponde, en 35 años podría convertirse en un país desarrollado, y dos tercios de esa mejora se lograría en diez o quince años”, reiteró respecto al crecimiento económico.

En ese sentido, enfatizó que la Ley Bases - rechazada en el Congreso - implicaban “un conjunto de reformas estructurales para que Argentina entre en ese sendero de crecimiento” pero “como la miserabilidad de la casta política no está dispuesta a resignar ninguno de sus privilegios, terminaron volteando la ley”. “Ahora van a querer ir contra el DNU porque está en la naturaleza de los políticos ladrones querer seguir robando”, lanzó Milei y enumeró que tanto el decreto como la Ley Bases apuntan a “darle más libertad a los argentinos, ir a estructuras de mercado más competitivas y terminar con el robo en la política”.

Javier Milei anticipó la inflación de febrero: “Parece que está debajo del 15%”

El Presidente apuntó contra la gestión del Gobierno de Alberto Fernandez al explicar el programa económico que se llevó a cabo para contener la suba de precios: "En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación”.

Por el contrario, sostuvo que “el IPC en la tercera semana corría en 30% y en la última semana de diciembre terminó en 25%”, destacando una retracción de los precios. Consideró que “no era un buen dato” pero explicó que fue consecuencia de “un programa de estabilización muy duro, donde apuntamos al déficit cero en lo fiscal, el saneamiento del Banco Central y el sinceramiento del mercado de cambio, no se generó emisión monetaria, no hubo convalidación de precios, entonces los precios no podían seguir creciendo al ritmo que venían”.

En cuanto a la inflación de febrero, Milei recalcó Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que dará a conocer los datos este martes a las 16, pero que "parece que está debajo del 15%".

En ese sentido, mencionó que luego de que se supere el impacto que generaron los aumentos en las tarifas y en las prepagas, que son “una vez y para siempre” y se deben a “las recomposiciones de precios”, “al número que veas le vas a tener que restar cinco números porcentuales, y cuando pase eso vas a tener una inflación de un dígito”.

Milei: "No están dadas las condiciones para abrir el cepo"

Por otro lado, Javier Milei reiteró que "todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo" debido a las posibilidades de que se genere una corrida cambiaria.

El Presidente admitió que “hay economistas que consideran que se podría abrir" pero mencionó ciertos elementos que ponen en duda esta teoría: "Cuando tomás la base monetaria en términos del PBI a lo largo del siglo XXI fue del 10%, hoy es del 2,6% es decir que, claramente hay poco dinero en la economía; si mirás el crédito al sector privado no financiero es del 4% del PBI cuando en cualquier país de Latinoamérica es de más de 70%”.

“A mí todavía no me queda claro que si o abro el cepo no tengo una corrida. Está claro que si lo hacía al inicio de la gestión iba a pasar, con las condiciones monetarias de hoy hay un 50 y 50 (de posibilidades). Bueno, prefiero esperar un poco más y cuidarme en salud”, consideró sobre el tema.