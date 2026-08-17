Karina Milei encabezará la reunión inicial para organizar la visita histórica del Papa León XIV a la Argentina

El itinerario del Sumo Pontífice, que marcará la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas tras la llegada de Juan Pablo II en 1987, incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, una parada en la Basílica de Luján y un recorrido por la provincia de Córdoba. La Cancillería ya advirtió que la logística requerirá un estricto trabajo conjunto entre la Nación, la Ciudad y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.