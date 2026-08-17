Karina Milei encabezará la reunión inicial para organizar la visita histórica del Papa León XIV a la Argentina
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, liderará el primer encuentro oficial en Casa Rosada para organizar la visita histórica del Papa León XIV.
Karina Milei encabezará este martes la primera reunión organizativa para planificar la esperada visita del Papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. El encuentro clave se llevará a cabo a las 17 horas en la Casa Rosada.
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El operativo de seguridad y la agenda del Papa León XIV
De acuerdo al cronograma oficial, de la cumbre participarán ministros del Gabinete nacional con foco en el área de seguridad, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica. En representación del clero asistirán el arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.
Durante la reunión se abordarán temas cruciales como el recibimiento de la máxima autoridad religiosa, las actividades junto a representantes del Poder Ejecutivo y los complejos operativos de seguridad, que contemplan cortes de calle específicos por donde pasará la caravana papal.
El itinerario del Sumo Pontífice, que marcará la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas tras la llegada de Juan Pablo II en 1987, incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, una parada en la Basílica de Luján y un recorrido por la provincia de Córdoba. La Cancillería ya advirtió que la logística requerirá un estricto trabajo conjunto entre la Nación, la Ciudad y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.
Otras actividades en la Casa Rosada
Más allá del cónclave por la visita religiosa, la agenda oficial del martes 18 de agosto incluye una conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier a las 11:00 y una reunión de la Mesa Política a las 13:00. A su vez, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá encuentros con gobernadores del Norte Grande para evaluar el proyecto de zonas cálidas.
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