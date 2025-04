Lilia Lemoine no esquivó la ruptura de Javier Milei y Yuyito González: "Lamento que no..."

En este sentido, Lautaro Maislin -periodista de C5N- fue a buscar a Lilia Lemoine, quien no dudó en pronunciarse sobre el fin del vínculo amoroso entre el primer mandatario y la conductora: "Lamento que no haya funcionado, pero pasa. Que gente buena que se quiere, de pronto, decida no estar más junta es algo habitual, nos pasa a todos", comenzó indicando la diputada por La Libertad Avanza.

En este sentido, la legisladora contó que se llevaba "muy bien" con Yuyito, pese a sus sentimientos por el jefe de Estado: "Es el amor de mi vida, de mi lado. Cabe aclarar eso para una persona que está en pareja... en todo caso, habrá sido mi gran amor, pero no viceversa", concluyó.

lilia lemoine sobre milei yuyito.mp4

Yanina Latorre fulminó a Yuyito González por anunciar su ruptura el día que murió el Papa

Tras asegurar que el jefe de Estado ya había decidido separarse en diciembre, razón por la cual "no se mudaron" juntos, Yanina Latorre señaló: "Lo que me pareció fatal de esta mina, que yo vengo criticando de que es muy hueca y muy vacía, ¡qué poco tino el día que lo dijo!", comenzó disparando contra Yuyito.

Y agregó: "Tenés un programa de actualidad, sos periodista, porque ella dice ser periodista... Hoy abrió el programa hablando de ella y de la separación, que no le importa a nadie. A partir de mañana no sé qué va a hacer esta mina... hablaba del éxito, la envidia, 'me quieren separar'... nadie te quiso separar, él te dejó. A nadie le gustaba el vínculo, pero no porque a mí me guste no te voy a querer separar".

yanina latorre contra yuyito.mp4

"El tipo (Milei) la dejó hace unos días ya, yo tengo los momentos, todo, pero ¡qué poco tino ser la exnovia del Presidente y abrir hablando de ella y la ruptura", sentenció Latorre. "Ella está choluleada, ella quería ser famosa, quería estar con Milei por un tema de poder y no le sirvió", finalizó.