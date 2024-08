La defensa de Lilia Lemoine a los genocidas del '76: "Ilegalmente detenidos por Néstor Kirchner"

En este sentido, la polémica referente de La Libertad Avanza desmintió los rumores que indicaban que ella también había participado de encuentros con los genocidas y lanzó un fuerte mensaje contra el kirchnerismo: "No fui, yo solamente dije en un programa de televisión que Cristina (Kirchner) está preocupada, el kirchnerismo está preocupado por esa visita, que es una visita humanitaria a gente que está ilegalmente detenida, en algunos casos, por Néstor Kirchner en el 2003, lo cual es innegable, lo que pasa es que es políticamente incorrecto decirlo".

"Empezaron a inventar que yo fui, bueno, no fui, es que si yo hubiera decidido ir, no tendría problema en decirlo, pero no fui", insistió. Y agregó: "Eso es una mentira asquerosa que justamente es para pegarme porque saben que les sirve meterme en quilombos".

lilia lemoine sobre genocidas.mp4

Cabe destacar que, de acuerdo a la información revelada por Jorge Rial en C5N, detrás de esta visita al penal donde se alojan estos represores, se encuentra la idea de un proyecto para que los monstruos que torturaron y desaparecieron personas entre el año 1976 y 1983 puedan gozar de la prisión domiciliaria, beneficio que hoy no tienen los condenados por delitos de lesa humanidad.