Siguen las burradas de Juliana Santillán: ¿Habrá terminado la primaria la diputada nacional libertaria?

Tan bruta es la diputada que está superando en la categoría de impresentable a otra colega suya, la diputada Lilia Lemoine.

La última burrada de Juliana Santillán

En su búsqueda de pegarle a Cristina Kirchner, "la dipuburra" puso que CFK se compara con el "Fusilamiento a Moreno". Seguramente quiso hacer referencia a Mariano Moreno, salvo que haya escrito sobre algún otro "Moreno" conocido, que podría ser el Charro Moreno, que murió por causas naturales o Gio Moreno, el ex Racing que todavía sigue vivito y coleando.

La cuestión es que en la primario y también en la secundaria se enseña que Mariano Moreno murió en alta mar, algunos libros señalan que envenado y otra parte de la biblioteca señala que fue arrojado al agua luego de una intoxicación "para sacárselo de encima".

"ES UN VELATORIO POLÍTICO. Va a ir presa y se compara con el Fusilamiento a Moreno. Desquiciada. En medio de risas, demuestran el desapego a la Justicia. Todo es joda para CFK, esto es el Kirchnerismo, el Poder Judicial y la Corte en sus resoluciones LUEGO DE LOS HECHOS que la pondrán a la sombra, son motivo de chistes en el Partido Justicialista. Paradójico hasta el nombre, ajusticiada", escribió Santillán.

Otras burradas de Juliana Santillán

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán hizo gala este miércoles de una capacidad discursiva sublime, si por "sublime" se entiende que tiene faltas de ortografía hasta cuando habla, que es miope en su mirada del mundo y que no pasaría ni la clase más básica de sentido común.

A su favor, le regaló un puñado de mensajes memorables a sus seguidores en redes sociales.

Además de deducir que una familia tipo necesitó en abril de 2025 un total de $ 360 mil pesos para no caer en la pobreza, Juliana Santillán le retrucó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que el 58.6% de los hogares en el partido de Almirante Brown "no tienen cluacas" (léase, "no tiene cloacas").

Con esos hitos sólo en las últimas 12 horas, alguien en X se encargó de sondear los archivos de esa red social a ver si había antecedentes para, como quien dice, engordar el pavo.

"Me sacrifiqué por ustedes y estuve revisando la cuenta de esta inútil y cruel funcionaria: el de Sturze es mi favorito", comentó la usuaria de X al mostrar sus hallazgos.

Entre los mensajes destacados Santillán calificaba de "haz" a Federico Sturzenegger, describía a Manuel Adorni como un "candidataso" y se quejaba de que usar el título de "doctora en Derecho", al menos en política, "atraza".

Con tantos títulos en Derecho, la "dotora" se tomó el tiempo de apuntar que "el derecho internacional Privado no es la 'esepcion'", cuando mantuvo una conversación vía X sobre el tema.

Ya en enero de este año la diputada Juliana Santillán fue noticia cuando posó durante sus vacaciones en Bariloche con el Cerro Campanario de fondo, pero al escribir el epígrafe lo llamó “Serro Campanario”.

En abril, la libertaria bramó vía texto en X que "nunca jamás en los últimos 120 años tubimos (sic) orden fiscal, monetario y cambiario", al celebrar los triunfos de Javier Milei en materia de política económica.

Cómo fue el cruce entre Axel Kicillof y Juliana Santillán:

"El pueblo de la provincia de Buenos Aires no quiere excusas ni obras sin terminar. Quiere hechos concretos como el Viaducto "Papa Francisco" que reactivamos y finalizamos en Almirante Brown porque sabemos que le sirve a los vecinos y fortalece el desarrollo del municipio", escribió el gobernador bonaerense en su cuenta oficial de X.

Furibunda, Santillán le escribió: "58.6% de los hogares en Almirante Brown NO TIENEN CLUACAS, en Ezeiza el 64.3%, Florencio Varela 52.3%….segui viviendo en un termo Kicillof".