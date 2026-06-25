Súper RIGI: diputados del Pueblo contra un régimen de privilegios para grandes corporaciones

diputados super rigi Diputados dio media sanción para el "Súper RIGI" del oficialismo

Qué es el Súper RIGI: claves del proyecto que impulsa Javier Milei para atraer inversiones todavía esquivas

El gobierno de Javier Milei se anotó el miércoles un nuevo triunfo en la Cámara de Diputados tras conseguir la media sanción de su proyecto para instituir un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Se trata del Súper RIGI como lo bautizaron en las filas libertarias. La iniciativa, que busca atraer inversiones que le son todavía esquivas a Milei y s su ministro de Economía, Luis Caputo, a pesar de todos los beneficios que prometen a cambio de casi nada, despertó fuertes resistencias en la oposición.

La iniciativa, pensada para sectores de alto desarrollo tecnológico, incluye un vasto paquete de incentivos, entre ellos generosos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, destinados a promover emprendimientos vinculados con actividades que todavía no tienen desarrollo en la Argentina o que se encuentran en una fase inicial de experimentación.

Según consignaron sus impulsores, el proyecto busca acelerar el crecimiento de industrias estratégicas como la industrialización de minerales críticos —entre ellos litio y uranio—, la biotecnología, la fabricación de baterías, las energías renovables como el hidrógeno verde, la producción de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, además del desarrollo de reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores e inteligencia artificial.

Claves del Súper RIGI

El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" está pensado para proyectos que impliquen inversiones de al menos mil millones de dólares, con un desembolso de al menos el 20% en los primeros dos años. Entre sus claves se encuentran:

Plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley y estabilidad de 30 años con arbitraje internacional.

Reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%. El RIGI lo establece en 25%.

Prohibición a los distritos que adhieran de establecer gravámenes locales. Tope máximo del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas.

Quebranto sin límite temporal.

Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Exención de derechos de importación y exportación para bienes que se involucren con el plan de inversión.

Reducida contribución patronal al 10%.

Incentivo a la inversión y desarrollo, dado que cada dólar destinado a ese sector se computará doble para el compromiso de inversión necesaria de u$S1.000 millones.

Inversión en proveedores locales de al menos del 20% del total del proyecto.

Habilita la posibilidad de discernir litigios en tribunales internacionales.