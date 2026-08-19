Alerta meteorológica: anticipan un verdadero diluvio con lluvias persistentes de hasta 70 mm y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por lluvias intensas que rigen desde este miércoles y se extenderán hasta la mañana del jueves.
Las condiciones de inestabilidad se profundizan de manera notable en el norte y el litoral del país. Tras los avisos emitidos en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que rige un alerta amarillo por lluvias fuertes que afectará a una vasta franja de la región mesopotámica y zonas aledañas.
El aviso por precipitaciones de variada intensidad del organismo nacional fue emitido durante este miércoles, pero se extendía para la madrugada y mañana del jueves 20 de agosto.
El fenómeno de mal tiempo abarca a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, donde se espera un escenario marcado por la persistencia de las precipitaciones.
La zona del Litoral viene siendo alcanzada por informes meteorológicos desde el pasado fin de semana. De esta manera, la inestabilidad parece no dar tregua en esas partes del país.
Lluvias con acumulados de hasta 70 mm y áreas afectadas
De acuerdo con el informe oficial emitido por el organismo meteorológico, el área será azotada por lluvias continuas que dejarán importantes volúmenes de agua en cortos períodos.
-
Precipitaciones acumuladas: Se estiman valores generales entre los 40 y los 70 milímetros, aunque los especialistas advirtieron que estos registros podrían ser superados de forma puntual en sectores específicos.
Actividad tormentosa: Hacia el extremo norte, el reporte no descarta la posibilidad de que se registren tormentas aisladas, con mayor incidencia sobre la provincia de Misiones.
Ante este panorama de abundante caída de agua, las autoridades locales recomiendan extremar las medidas de precaución, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales del SMN ante posibles modificaciones en el alcance de los alertas.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario